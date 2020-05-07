「秀霞淑美」看過來！ 姓名只要中１字　王品牛排就送紅醬龍蝦

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
王品牛排推出「尋人啟事令」母親節優惠專案，集團旗下原燒也有推出優惠方案。 圖／原燒、王品牛排
王品牛排推出「尋人啟事令」母親節優惠專案，集團旗下原燒也有推出優惠方案。 圖／原燒、王品牛排

母親節即將於5月10日到來，餐飲業者紛紛推出相對應的促銷優惠吸引顧客。而王品牛排特地創意推出「尋人啟事令」優惠專案，只要身分證件的名字裡面有「秀」、「霞」、「淑」或「美」任一個字，就可以享有王品招待的法式紅醬龍蝦半隻，活動不僅侷限於母親節前，即日起到5月31日皆適用喔，快tag周遭有上述姓名的親朋好友吧！

除此之外，王品牛排還特別告知，如果「秀」、「霞」、「淑」、「美」等四字其中兩字都符合，會送整隻的法式紅醬龍蝦喔，例如「秀霞」、「淑美」就可以爽吃整支龍蝦囉，值得注意的是用餐當日，務必出示相關證件，核對成功才能贈送喔！

另外，王品旗下餐飲品牌「西堤牛排」，同樣也推出「媽媽的女王日」優惠專案，即日起到5月31日，平日來店出示媽媽女王卡（索取連結：https://tastymothersday2020.meetstat.co/dm），消費4客套餐(兒童餐也算)，就會贈贈送一份焗烤龍蝦，限量只有6,000客喔。「原燒」則推出，即日起到5月10日，松阪豬玫瑰花，加購價只要168元。諸多王品集團的餐飲優惠，快趁現在預訂喜好的餐廳吧！

王品牛排

營業時間：11：30 ~ 14：30 (最後點餐時間14：00)；17：30 ~ 22：00 (最後點餐時間21：00)

※ 國定/例假日，彈性延長服務時間

西堤牛排推出「媽媽的女王日」優惠專案。 圖／西堤牛排
西堤牛排推出「媽媽的女王日」優惠專案。 圖／西堤牛排

原燒推出「松阪豬玫瑰花，加購價只要168元」活動。 圖／原燒
原燒推出「松阪豬玫瑰花，加購價只要168元」活動。 圖／原燒

王品 龍蝦 牛排 母親節

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