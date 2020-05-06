全家獨家販售新品「珍珠奶茶可樂果」 網崩潰：光看名字就很雷

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
全家便利商店獨家限量販售「珍珠奶茶可樂果」。圖／擷取自可樂果同樂會
全家便利商店獨家限量販售「珍珠奶茶可樂果」。圖／擷取自可樂果同樂會

人手一杯的台灣國民飲料「珍珠奶茶」備受喜愛，因此近年陸續出現以珍奶為主題的創意新品。近日有PPT網友在全家便利商店，發現了珍珠奶茶風味的可樂果，實際試吃後卻表示，難以言喻零食鹹味混雜甜味的滋味，直呼「這次口味真的失敗」，引爆網友熱議。

網友試吃後表示，為了想描述新品滋味還多吃了幾口，仍無法想出適當詞彙形容。圖／擷取自PTT
網友試吃後表示，為了想描述新品滋味還多吃了幾口，仍無法想出適當詞彙形容。圖／擷取自PTT

網友在PTT發文分享可樂果新品，直言不會再相信珍奶周邊商品，感歎「珍奶就稱職做好飲料的身份就好，不要邪門歪道！」更指出可樂果歷代口味中還沒吃過太雷的，這次真的失敗。貼文一出，引起許多人回應：「光看名字就很雷」、「真的不敢買」、「鹹甜可樂果真的都母湯」、「呼籲廠商不要再把兩個好吃、但不相干的東西合在一起了」。還有人精闢比喻：「兩種味道就是不相交，湊在一個太空包裡，還是平行的兩條線」。

而4月新品上市時，就有網友在臉書社團「可樂果同樂會」發佈的照片下方留言：「台灣零食突破次元了」、「好痛苦……可樂果還是要吃鹹的啊啊啊」、「我比較好奇哪家手搖店願意出可樂果奶茶」、「烤糯米腸是我目前吃過最難吃的口味，希望不要再有極限了」。

儘管一片崩潰負評，但也有人入手後表示味道可接受，「好吃喔」、「可能是我期望值太低，覺得意外不錯吃耶！」、「印象中幾乎沒有吃到鹹味，就當有豆香的甜餅乾」。

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