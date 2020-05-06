媽媽「幾歲就送幾隻蝦」！鼎盛十里推母親節快閃優惠 快帶阿嬤吃爆超蝦拼盤

母親節將至，主打高CP值精緻小火鍋的「鼎盛十里」，5月推出歡慶母親節快閃活動。只要到店2天前預約，即日起至5/10，當日消費滿額1200元，誰的年紀最大，幾歲就送幾支蝦！

圖／鼎盛十里提供

鼎盛十里近日推出限定優惠，在2天前成功預約，到店當日消費滿1200元，將免費贈送超狂「蝦拼」，每桌取最年長歲數者為贈送數量，超適合帶爺爺奶奶、阿公阿嫲一起出發啦！另外，特別的10吋高塔「鮮肉蛋糕」也釋出優惠，當月壽星到店可享有7折折扣，原價999元，等於現省299元。

圖／鼎盛十里提供

鼎盛十里在嘉義及新竹各有一家分店，到店用餐一律免收服務。而配合防疫，鼎盛十里也推出母親節4至6人家庭套餐，原價3800元自取外帶價79折，價格下殺至2970元。母親節慶祝盛宴走起！

兩家分店超過300坪，以東方禪風為裝潢設計。圖／鼎盛十里鍋の物

鼎盛十里火鍋-嘉義店

地址：嘉義市東區大雅路二段563-1號

鼎盛十里 新竹店

地址：新竹市東區關新東路199號

兩家營業時間：平日11:00–14:00、17:00–22:00；假日11:00–22:00

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