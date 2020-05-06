快訊

首例防疫旅館住民確診 生理期混淆她辨別症狀

旅長來靈堂稱倒霉、影響士氣 269旅輕生案家屬痛批離譜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媽媽「幾歲就送幾隻蝦」！鼎盛十里推母親節快閃優惠 快帶阿嬤吃爆超蝦拼盤

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／鼎盛十里提供
圖／鼎盛十里提供

母親節將至，主打高CP值精緻小火鍋的「鼎盛十里」，5月推出歡慶母親節快閃活動。只要到店2天前預約，即日起至5/10，當日消費滿額1200元，誰的年紀最大，幾歲就送幾支蝦！

圖／鼎盛十里提供
圖／鼎盛十里提供

鼎盛十里近日推出限定優惠，在2天前成功預約，到店當日消費滿1200元，將免費贈送超狂「蝦拼」，每桌取最年長歲數者為贈送數量，超適合帶爺爺奶奶、阿公阿嫲一起出發啦！另外，特別的10吋高塔「鮮肉蛋糕」也釋出優惠，當月壽星到店可享有7折折扣，原價999元，等於現省299元。

圖／鼎盛十里提供
圖／鼎盛十里提供

鼎盛十里在嘉義及新竹各有一家分店，到店用餐一律免收服務。而配合防疫，鼎盛十里也推出母親節4至6人家庭套餐，原價3800元自取外帶價79折，價格下殺至2970元。母親節慶祝盛宴走起！

兩家分店超過300坪，以東方禪風為裝潢設計。圖／鼎盛十里鍋の物
兩家分店超過300坪，以東方禪風為裝潢設計。圖／鼎盛十里鍋の物

鼎盛十里火鍋-嘉義店

地址：嘉義市東區大雅路二段563-1號

鼎盛十里 新竹店

地址：新竹市東區關新東路199號

兩家營業時間：平日11:00–14:00、17:00–22:00；假日11:00–22:00

延伸閱讀：

「蝦」爆了！ 灰鴿火鍋歡慶母親節 媽媽幾歲就送幾隻蝦

12家母親節優惠快筆記！女生同行「身份證有520比薩免費吃、日本A5和牛免費送」

相關新聞

媽媽「幾歲就送幾隻蝦」！鼎盛十里推母親節快閃優惠 快帶阿嬤吃爆超蝦拼盤

母親節將至，主打高CP值精緻小火鍋的「鼎盛十里」，5月推出歡慶母親節快閃活動。只要到店2天前預約，即日起至5/10，當日消費滿額1200元，誰的年紀最大，幾歲就送幾支蝦！ 鼎盛十里近日推出限定優

全台麥當勞都可用LINE Pay付款了 最高可享25%回饋

疫情影響，民眾除了更常使用外帶、外送服務，也順勢帶動了零接觸、行動支付結帳的潮流。LINE Pay今宣布於麥當勞全台近4...

台灣的國民飲料是什麼？ 網力挺這味：每天都在喝

台灣的在地美食相當多元，不管是飲品還是小吃，總吸引大批觀光客前來朝聖，不過說到「台灣的國民飲料」大家最先想到的會是什麼呢？對此，就有一名網友在PTT上PO文提到，他認為日本的國民飲料是日劇或動漫都會出現的「麥茶」，不僅零熱量還零咖啡因，於是他就好奇的詢問廣大網友「台灣的國民飲料是什麼？」

全家霜淇淋必吃口味？ 老饕激推「這2款」萬年不敗！

掀起全台霜淇淋風潮的全家便利商店，持續在口味上推陳出新，對此有民眾在網上詢問「全家哪個口味最有人氣」，結果問題一出，老饕狂推2種口味，直呼「吃過就回不去」。

新竹激厚「7公分內餡」車輪餅快閃板橋 加碼聯名手搖飲

新竹超人氣車輪餅，以超浮誇「7公分內餡」爆紅的「青畑九號豆製所」即日起至6月2日快閃板橋大遠百B1。店內的紅豆餅多達20...

獨／學生吃吃到飽「奧步多吃30分鐘」　公館餐廳好心寒

可以盡情享用美食的「吃到飽餐廳」，一直是不少人喜愛的用餐型態。但是近期有業者反應，部份學生團體在準備結帳的時候，刻意以「...

「蝦」爆了！ 灰鴿火鍋歡慶母親節 媽媽幾歲就送幾隻蝦

以海陸大份量著名的「灰鴿／鍋」，這回因應母親節的到來，祭出超狂「灰鴿媽媽禮」優惠專案，只要5月全月任一營業時間點雙人套餐，依照媽媽的實際歲數送同等相對應數量的梅花豬 / 蝦子 2選1，孝親的機會到了，趕快揪自己的媽媽前往享用頂級灰鴿火鍋料理！

台灣手搖飲霸主是誰？網一面倒狂推：喝過回不去

台灣飲料業者展店速度快、口味推陳出新，每年商機上看好幾百億，就有網友表示，近日天氣炎熱想買冰涼的飲料消暑，但不知要選擇哪家手搖店，於是好奇詢問「台灣手搖飲霸主是誰」，貼文立刻掀起熱議。

萊爾富推「振興優惠券」限量8萬份！超過74項商品最低買1送1，會員App也有振興優惠

新冠肺炎疫情衝擊經濟景氣，各通路業者紛紛祭出振興券刺激買氣，萊爾富宣布5月6日起同步推出紙本、電子振興券，全台1,450...

只賣35天！麥當勞3款時尚「黑色漢堡」登場　3重起司更濃郁

麥當勞繼2019年與時裝設計師品牌「APUJAN」合作之後，本次再次攜手，自5月6日起推出「極黑浪潮」的限量包裝。除了充...

不敵新冠疫情 「可利亞」高雄和平店5月底結束營業

創設逾52年的「可利亞」火鍋餐廳，今天在臉書粉絲專頁宣布位在高雄前鎮區的和平店將暫停營運。可利亞全盛時期全台共有40家直...

全聯商品定價偏貴？ 掌握「購買時機」網友驚嘆超划算

全聯賣場商品多元，但有網友指出全聯價格有時會高過其他家賣場，整體而言只有飲料值得購買，對此其他網友透露，商品出現特價優惠時就是購買時機，甚至直言賣場常推出買一送一的活動，價格相當划算。

熱門新聞

獨／學生吃吃到飽「奧步多吃30分鐘」　公館餐廳好心寒

身份證有「2」牛小排只要16元！王品8餐廳母親節都優惠

全家霜淇淋必吃口味？ 老饕激推「這2款」萬年不敗！

台灣的國民飲料是什麼？ 網力挺這味：每天都在喝

7-11可愛新貨到！貓貓蟲咖波雨衣、Hello Kitty保冰杯衝一波 每款萌度爆表

驚！昨首度國內五機場國際客「全掛蛋」 松機只剩載貨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。