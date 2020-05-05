「蝦」爆了！ 灰鴿火鍋歡慶母親節 媽媽幾歲就送幾隻蝦

以海陸大份量著名的「灰鴿／鍋」，這回因應母親節的到來，祭出超狂「灰鴿媽媽禮」優惠專案，只要5月全月任一營業時間點雙人套餐，依照媽媽的實際歲數送同等相對應數量的梅花豬 / 蝦子 2選1，孝親的機會到了，趕快揪自己的媽媽前往享用頂級灰鴿火鍋料理！

每逢母親節，各大餐飲業者紛紛祭出「孝親優惠」吸引消費者，雖然疫情重創台灣餐飲業，但擁有台中兩家店的「灰鴿／鍋」仍不畏懼疫情，在配套消毒的相關措施下，推出「歡慶母親節，媽媽禮海陸2選1」優惠活動，於即日起至5月31日期間，消費點雙人套餐，無論選擇梅花豬或蝦子主食，依照媽媽實際年齡，就送同等數量的豬肉或蝦，亦即若媽媽今年64歲，雙人套餐選擇蝦子，灰鴿／鍋就送媽媽64隻蝦！如此超好康活動，儘速預約吃爆呀！

凡點雙人套餐，皆可享有「灰鴿媽媽禮」優惠活動。 圖／灰鴿/鍋臉書粉專

值得注意的是，灰鴿／鍋人力有限，務必需要透過訂位與店員告知母親節活動，並須於用餐日攜帶媽媽的身分證供核對，方能享有此超狂優惠喔，恕不接受當天臨時告知喔，想要「孝母」的民眾，趕快撥打訂位專線吧！

灰鴿(中科店)

地址：台中市西屯區西屯路三段166-72號

訂位專線：(04)2461-1833

灰鴿(南屯店)

地址：台中市南屯區永春東七路968-3號

訂位專線：(04)2258-7111

灰鴿/鍋用餐環境寬敞且舒適，深受火鍋控的喜愛。 圖／灰鴿/鍋臉書粉專

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