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金牛座5月好康！「天賜百匯」吃到飽2人同行1人免費 加碼Buffet控全民優惠快吃爆
新莊熱門餐廳「天賜百匯」經常霸氣推出壽星打折、星座吃到飽促銷方案，這次5月一口氣新推多個好康，主打祭出金牛座寶寶「2人同行1人免費」超強優惠，讓在4/21至5/20生日的Buffet控吃飽飽！
除了金牛座，同為土象星座的處女座與摩羯座，截至5/31則可享2人同行1人半價。提醒大家餐費優惠限於成人，入場時別忘了主動出示國民身分證。
不僅如此，天賜百匯也加碼釋出不限星座、適用於全民的優惠，方便大家不分時段皆可「4人同行1人免費」，還會加送一張平日餐券，簡直太划算！而配合母親節，只要5月份假日帶媽媽一起到店用餐，就會免費製作拍立得小禮物留念，大家準備吃起來囉！
天賜百匯
地址：新北市新莊區中正路542號
費用：平日午餐590+10%、平日晚餐640+10%、假日全天690+10%（折扣不包括服務費）
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