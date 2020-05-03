12家母親節優惠快筆記！女生同行「身份證有520比薩免費吃、日本A5和牛免費送」

度過了五一連假後，代表5月第二週的母親節也即將來臨！今天為大家簡單整理12個餐飲品牌的母親節優惠，義式、韓式、火鍋、和牛、甜點全都有，看完後把握活動時限，近期找時間帶著媽媽或家人犒賞彼此吧！

Tino's Pizza：身分證含5、2、0 免費兌換主餐

圖／Tino's Pizza Café 堤諾義大利比薩粉專

「堤諾義大利比薩」推出母親節快閃優惠活動，即日起截至5/10，只要身分證含我愛你諧音的「5、2、0」三碼，即可免費兌換260元以下主餐乙份，中2碼贈送一份119元以下開胃菜、中1碼則可任選一杯100元以下飲品，餐點皆可補差額換。每人低消為各點一份餐點或飲品，滿300元即可兌換，優惠活動內用外帶皆適用。

黑浮咖啡：女性用餐消費滿額贈「抹茶鬆餅」

LINE帳號搜尋@revecafe。圖／黑浮咖啡提供

即日起截至5/17止，凡到黑浮咖啡用餐，不限用餐人數，只要同行者有女性且消費滿999元，即免費贈一份價值280元、與日本抹茶名店「nana's green tea 」聯名的「雪濃富士抹茶鮮柚鬆餅」。活動期間內加入黑浮Line好友即可享有優惠，趁著母親節和身邊的女性一起品嚐濃郁的宇治抹茶吧！

豆府餐飲集團：帶媽媽用餐贈「超人氣雙料理」兌換券

豆府餐飲集團為歡慶母親節，宣佈旗下品牌涓豆腐、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房及銅盤，同步推出限定活動。即日起到5/17期間內，只要帶媽媽一起到店用餐，將贈送「超人氣雙料理」兌換券乙張。

圖／涓豆腐好康粉絲團

其中涓豆腐指定料理為「醬燒青蔥豬梅花＋韓式起司烘蛋捲」、北村豆腐家為「首爾韓式炸雞年糕＋醬燒牛五花/豬梅花」、韓姜熙的小廚房「釜山炸魚板＋醬味炸雞」、銅盤「12隻南美白蝦＋兩人同行現折100」。兌換券限下次使用，數量有限，贈完為止。

天蔥集團：內用贈法式奶油鮮煎干貝／愛心造型饅頭

圖／喜滋客廚房提供

天蔥集團旗下3大品牌推出「媽咪WOW愛哩」豪華套餐外帶優惠，只要事先致電訂餐，再於指定日期到店取餐，即可享6折優惠。如港式餐飲「點8號 星級名廚點心專賣」原價3600元的四人餐，內用外帶均只要1988元就能享用。

「喜滋客廚房」、「天蔥牛排Mr.Onion」外帶自取四人餐1999元、六人餐2999元；店內四人餐2099元、六人餐2999元；「點8號」店內外帶四人餐1988元（原價3600元）；六人餐2888元（原價4500元）。 圖／喜滋客廚房提供

而截至5/31，凡到店用餐消費滿1500元，「喜滋客廚房」、「天蔥牛排Mr.Onion」將贈送媽媽一份法式奶油鮮煎干貝；「點8號」則送一份粉色心型饅頭。

問鼎火鍋：身份證含5、2、0任兩碼，媽媽同行送A5和牛

問鼎忠孝店、西門店都推出「免費送A5和牛」的優惠活動。圖／馬辣提供

馬辣集團旗下的「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」西門店，即日起至5月31日期間，只要2位成人以上同行、提前預約888元吃到飽方案，且身份證含「5、2、0」任1碼，可享「全桌指定飲料免費升級」；對中任2碼，或是帶媽媽同行，即可免費送2片價值達600元的「日本A5和牛」。而忠孝店也同步推出母親節活動，只要2成人以上同行且預約用餐，帶媽媽同行，消費滿千即贈每人2片頂級日本A5和牛。

佐賀野仁：和牛套餐現省700元、女生就送「4大海鮮吃到飽」

圖／佐賀野人提供

標榜全台首間提供A5和牛吃到飽的日法燒肉餐廳「佐賀野仁」，因應母親節推出1880價位的「澳洲和牛吃到飽」優惠方案，原價2580元，等於現省700元。另外截至6月為止，只要同行者有女性，即可無限量供應野生虎蝦、廣島牡蠣、北海道干貝等海鮮食材。

陽光皇后：4人同行「最年長者 幾歲就送幾支雞翅」

圖／Sunny Queen陽光皇后粉絲頁

中南部人氣義式餐廳「SunnyQueen陽光皇后」近日推出特別優惠，只要預約且4人同行，即日起到5/31期間到店用餐，店家將按4人中最年長者的歲數，免費送雞翅，看來趁著母親節帶漂亮媽媽衝一波最適合啦！

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