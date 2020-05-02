快訊

影／用眼鏡就能測體溫 中國復工防疫全面啟動

麥當勞買一送一又來了！歡樂送薯餅、大薯、雞塊、雞翅「買一送一」 輸入優惠碼爽吃到6月

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／麥當勞FB粉絲團
圖／麥當勞FB粉絲團

麥粉們好康號外！風靡於網美系「可可布朗尼冰炫風」之餘，別忘了跟上近日悄悄好評延長、高人氣的麥當勞歡樂送買一送一。特別的是，這次還新增薯餅選項，讓大家6/2前都能爽吃「美味四選一」！

圖／麥當勞官網
圖／麥當勞官網

即日起只要使用「24小時歡樂送」網路訂餐，消費達低消28元，輸入優惠代碼「MDS2020」，截至6/2前即可享「薯餅、大薯、四塊麥克雞塊、勁辣香雞翅」四選一的「同品項買一送一」優惠。提醒大家每筆訂單限用一次及一項優惠，上午5點至10點15分前僅會供應薯餅和四塊麥克雞塊哦！

另外，麥當勞也攜手中國信託，推出中信卡友專屬刷卡優惠，即日起至6/30止，每週一於「歡樂送」網路訂餐，刷中信LINE Pay卡，消費滿額250元，立馬回饋LINE POINTS 50點！但不適用於Uber Eats等第三方外送平台。另外，週三在麥當勞餐廳刷中信卡，單筆滿額99元，就送蛋卷冰淇淋兌換券，刷LINE Pay卡再享LINE POINT 3%回饋，麥粉們別錯過啦。

延伸閱讀：

只賣2個月！麥當勞「可可布朗尼冰炫風」 睽違2年強勢回歸

整個5月指定套餐「買一送一」！伯朗咖啡館超狂3大好康接力

LINE 麥當勞 冰淇淋

相關新聞

麥當勞買一送一又來了！歡樂送薯餅、大薯、雞塊、雞翅「買一送一」 輸入優惠碼爽吃到6月

麥粉們好康號外！風靡於網美系「可可布朗尼冰炫風」之餘，別忘了跟上近日悄悄好評延長、高人氣的麥當勞歡樂送買一送一。特別的是，這次還新增薯餅選項，讓大家6/2前都能爽吃「美味四選一」！ 即日起只要使

影／怒轟台灣泰式料理「汙名化打拋肉」　泰網紅氣炸：加番茄就是死罪！

世界各地的美食文化百百種，除了各有特色之外，也都有著各自的禁忌，其中最廣為人知的莫過於夏威夷披薩了。披薩上面加上鳳梨可是讓義大利人嗤之以鼻……

麥當勞薯條沾冰淇淋是絕配！老饕激推「7創新吃法」掀熱議

麥當勞薯條是許多人從小吃到大的回憶，因著獨特的口感與香氣，成為民眾一再回購的速食餐點之一。不少人吃薯條時，習慣搭配薯條的經典沾醬「番茄醬」，或是沾上雞塊的「糖醋醬」一同享用，後來更有人陸續開發新吃法。近日一名網友就在PTT上發文表示，自己與朋友去吃麥當勞時，以「最老饕的吃法」將薯條沾上蛋捲冰淇淋，沒想到卻被友人嫌棄，讓他氣憤地詢問廣大網友，「有人也這樣吃嗎？」對此，網友們紛紛留言回應原Po，直呼「明明就是絕配！」

台灣名媛造訪超人氣「嵜吐司」 點餐後上桌120個果醬全場傻眼

日本超人氣烘焙坊「嵜SAKImoto Bakery」4月初在台開幕，店裡最有名的莫過於標榜不外加任何東西的「天然感」生吐司，及搭配的15種寶石果醬，吸引不少人到店朝聖。名媛夏黃廉盈日前發文分享自己的嵜吐司體驗，點餐後她竟收到120份果醬，知道原因後她完全傻住了。

吃韓食送2道菜、滿額贈拼盤！11家「51連假餐廳優惠」

隨著51連假以及母親節到來，許多餐廳紛紛推出一系列優惠方案。涓豆腐、北村豆腐家等品牌，推出「用餐送2道料理」優惠，「甘牌...

公告停業才3天！20年「麻布茶房」急轉彎：繼續營業

甫於4月27日宣告將停業的「麻布茶房」，4月30日又急轉彎，宣告「繼續營業」。業者表示，與日方展開積極磋商，也初步達成暫...

買起來宅在家最安心！4大超商「五一勞動節連假優惠」快筆記

雖然中央流行疫情指揮中心宣布連續5天零確診，但防疫期間大家還是不能掉以輕心，五一勞動節連假盡量避免出入人潮多的景點或場所...

慶祝連5天「＋0」 台北統一時代美食「0」元再多一件

今日再傳出0確診好消息，為了慶祝台灣連續5天沒有確診案例，統一時代百貨台北店推出限時優惠，4/30今天行動會員一日限定A...

51連假優惠懶人包！「FRIDAYS豬肋排買一送一、小華堡只要20元」 8大勞動節好康精選

勞動節將至，今天為大家整理各大餐飲品牌祭出的限時促銷，從咖啡買一送一、港點特價，乃至美式料理、火鍋等類型，各式優惠都從5/1正式開始，筆記下來後立馬出發，慰勞努力生活的自己吧！ 一、星巴克：

7-11「振興優惠券2.0」更精省！56項商品優惠現省2190元

超商振興優惠券好康再加碼！7－ELEVEN自5月6日至6月2日推出第二波「振興優惠券2.0」，不僅延續首波祭出多項商品買...

SOGO復興館51連假一連3天 近20家美食「第2件0元」

針對51連假，SOGO復興館B2、B3美食區5/1起限時3天，集結近20個櫃位推出「第2件0元」超值美食優惠。

台灣最強臭豆腐在哪？ 老饕狂推這間：拿號碼牌就全身臭

提到台灣小吃，臭豆腐是許多台灣人心目中的NO.1，但若問到哪一家的最好吃，可就爭論不休了。有一位網友在PTT發問「台灣最強的臭豆腐在哪？」網友心目中的NO.1雖各不相同，但被推最多次的還是花蓮「玉里橋頭臭豆腐」。

熱門新聞

影／怒轟台灣泰式料理「汙名化打拋肉」　泰網紅氣炸：加番茄就是死罪！

韓國爆紅「1000次歐姆蛋」 舒芙蕾般軟綿口感做法超簡單

「華泰鴨箱寶」第二彈！母親節限定料理「中西軍」比拚

麥當勞買一送一又來了！歡樂送薯餅、大薯、雞塊、雞翅「買一送一」 輸入優惠碼爽吃到6月

「KitKat巧克力奶茶」只要50元！ CoCo新推聯名手搖「巧克王國系列」，限定優惠快喝爆

整個5月指定套餐「買一送一」！伯朗咖啡館超狂3大好康接力，新增品項快吃爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。