麥當勞買一送一又來了！歡樂送薯餅、大薯、雞塊、雞翅「買一送一」 輸入優惠碼爽吃到6月
麥粉們好康號外！風靡於網美系「可可布朗尼冰炫風」之餘，別忘了跟上近日悄悄好評延長、高人氣的麥當勞歡樂送買一送一。特別的是，這次還新增薯餅選項，讓大家6/2前都能爽吃「美味四選一」！
即日起只要使用「24小時歡樂送」網路訂餐，消費達低消28元，輸入優惠代碼「MDS2020」，截至6/2前即可享「薯餅、大薯、四塊麥克雞塊、勁辣香雞翅」四選一的「同品項買一送一」優惠。提醒大家每筆訂單限用一次及一項優惠，上午5點至10點15分前僅會供應薯餅和四塊麥克雞塊哦！
另外，麥當勞也攜手中國信託，推出中信卡友專屬刷卡優惠，即日起至6/30止，每週一於「歡樂送」網路訂餐，刷中信LINE Pay卡，消費滿額250元，立馬回饋LINE POINTS 50點！但不適用於Uber Eats等第三方外送平台。另外，週三在麥當勞餐廳刷中信卡，單筆滿額99元，就送蛋卷冰淇淋兌換券，刷LINE Pay卡再享LINE POINT 3%回饋，麥粉們別錯過啦。
延伸閱讀：
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言