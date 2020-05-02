麥當勞買一送一又來了！歡樂送薯餅、大薯、雞塊、雞翅「買一送一」 輸入優惠碼爽吃到6月

麥粉們好康號外！風靡於網美系「可可布朗尼冰炫風」之餘，別忘了跟上近日悄悄好評延長、高人氣的麥當勞歡樂送買一送一。特別的是，這次還新增薯餅選項，讓大家6/2前都能爽吃「美味四選一」！

圖／麥當勞官網

即日起只要使用「24小時歡樂送」網路訂餐，消費達低消28元，輸入優惠代碼「MDS2020」，截至6/2前即可享「薯餅、大薯、四塊麥克雞塊、勁辣香雞翅」四選一的「同品項買一送一」優惠。提醒大家每筆訂單限用一次及一項優惠，上午5點至10點15分前僅會供應薯餅和四塊麥克雞塊哦！

另外，麥當勞也攜手中國信託，推出中信卡友專屬刷卡優惠，即日起至6/30止，每週一於「歡樂送」網路訂餐，刷中信LINE Pay卡，消費滿額250元，立馬回饋LINE POINTS 50點！但不適用於Uber Eats等第三方外送平台。另外，週三在麥當勞餐廳刷中信卡，單筆滿額99元，就送蛋卷冰淇淋兌換券，刷LINE Pay卡再享LINE POINT 3%回饋，麥粉們別錯過啦。

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