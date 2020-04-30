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51連假優惠懶人包！「FRIDAYS豬肋排買一送一、小華堡只要20元」 8大勞動節好康精選

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團、點8號提供、擷取自TGI Fridays Taiwan粉絲頁
圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團、點8號提供、擷取自TGI Fridays Taiwan粉絲頁

勞動節將至，今天為大家整理各大餐飲品牌祭出的限時促銷，從咖啡買一送一、港點特價，乃至美式料理、火鍋等類型，各式優惠都從5/1正式開始，筆記下來後立馬出發，慰勞努力生活的自己吧！

一、星巴克：全品項第二杯半價

星巴克推出「擁抱勞動節」活動只要在5/1當天，到店購買兩杯大杯(含)以上相同容量、風味及冰熱的飲料，就可享第二杯半價優惠。每人每次至多兩組，且不適用於外送外賣及預訂服務。

圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團

二、丹堤：全系列大杯飲品買一送一

為了回饋辛苦工作的上班族，丹堤咖啡5/1勞動節推出「全系列大杯飲品買一送一」。只要出示指定優惠圖片，購買任一風味的大杯飲料，都可享買一送一折扣。

三、點8號：蒸籠推車全品項51元

港式點心專賣店「點8號」日前新推「蒸籠推車全品項51元」快閃活動即日起截至5/1為止，只要到店內用，即能享有「蒸籠推車港點均一價51元」，幾乎等同於以半價優惠爽吃一波！

圖／點8號提供
圖／點8號提供

四、TGI FRIDAYS：炭烤豬肋排買一送一

勞動節當天前往美式餐廳TGI FRIDAYS用餐，點購「全系列炭烤豬肋排」即能買一送一，就趁這個時候，嚐鮮店內最高人氣品項吧！

圖／擷取自TGI Fridays Taiwan粉絲頁
圖／擷取自TGI Fridays Taiwan粉絲頁

五、Texas Roadhouse：消費滿千贈冠軍豬肋排

美食牛排餐廳Texas Roadhouse也同步在5/1祭出「肋烈歡慶勞動節」優惠，當天到全台門市出示指定畫面，消費滿千，立馬送附厚切薯條的「四骨火烤冠軍豬肋排」。

圖／擷取自Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排粉絲頁
圖／擷取自Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排粉絲頁

六、GUMGUM BEER & WINGS：說通關密語就送雞翅拼盤

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北信義人氣餐廳「GUMGUM BEER & WINGS」為一家雞翅啤酒吧，近期為歡慶獲國外知名網站評選為「台北第一名雞翅」，於5/1起推出長達一個月的優惠活動。截至5/31為止只要說出指定通關密語「剛剛真是台灣之光」，就會免費招待價值達560元的雞翅拼盤乙份！

圖／Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒吧提供
圖／Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒吧提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

七、漢堡王：消費滿99元享「小華堡」20元加價購

漢堡控的天堂！漢堡王祭出連續31天的超狂優惠，5/1起只要在全台門市消費滿99元，即可以20元加購經典「小華堡」，截至5月底都可以吃個過癮！

圖／漢堡王
圖／漢堡王

八、千葉火鍋：勞動節採平日收費／淡水店8天祭88折慶開幕

為響應51勞動節，千葉火鍋特別釋出好康，全台門市將在當天採「平日收費」，讓大家國定假日也能以平價爽吃火鍋。而淡水千葉火鍋5/1重裝開幕，截至5/8連續8天祭出「成人開鍋88折優惠」淡水店也標榜「全台唯一舒芙蕾吃到飽」，喜歡的人把握優惠時間吃一波吧！

圖／千葉火鍋提供
圖／千葉火鍋提供

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