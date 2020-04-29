北部人喝起來！美國功夫茶推「珍珠奶茶買一送一」 一日限定歡慶十週年

隨著疫情的影響，民眾在飲食上的改變也逐漸看到變化，採用外帶甚至外送方式，避開群聚危險。也因應消費者需求變化，餐飲業者紛紛也推出各種飲食消費的新興策略，像是振興券、外帶優惠或折抵券等。而三商餐飲集團也加入此行列，日前宣布推出「美食酷省券」，只要下載App註冊會員，即可享有三商巧福、拿坡里、福勝亭等五大旗下餐飲買一送一的優惠。

2020-04-29 11:02