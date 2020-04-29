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北部人喝起來！美國功夫茶推「珍珠奶茶買一送一」 一日限定歡慶十週年
從美國紅回台灣的手搖品牌「Kung Fu Tea功夫茶」，為歡慶今年4/30十歲生日，特別推出一日限定的「功夫珍珠奶茶」買一送一優惠，珍奶控準備出發啦！
美國功夫茶去年5月插旗台灣後，至今已開設6間分店。為慶祝首間紐約店十週年，將在4/30當天，於北部4家分店祭出中杯「功夫珍珠奶茶買一送一」，大家可前往忠孝旗艦、101店、遠百信義A13或新莊門市購入。每人限購乙組，快揪朋友一起喝吧！
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