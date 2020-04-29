小資族優惠吃起來！ 三商巧福、拿坡里與福勝亭統統買一送一

隨著疫情的影響，民眾在飲食上的改變也逐漸看到變化，採用外帶甚至外送方式，避開群聚危險。也因應消費者需求變化，餐飲業者紛紛也推出各種飲食消費的新興策略，像是振興券、外帶優惠或折抵券等。而三商餐飲集團也加入此行列，日前宣布推出「美食酷省券」，只要下載App註冊會員，即可享有三商巧福、拿坡里、福勝亭等五大旗下餐飲買一送一的優惠。

如何使用美食酷省券？即日起至5月11日，下載「三商美食卡」App，並註冊會員後，即可在好康優惠專區，收到五大品牌的餐飲優惠券，包含三商巧福、拿坡里、福勝亭、鮮五丼、品川蘭。像是三商巧福則可以享有點半筋半肉牛肉麵套餐送咖哩雞肉飯；拿坡里則有小披薩買一送一；又或是福勝亭，點大阪燒豬排定食套餐，就送香酥炸腰內肉定食，如此計算下來，每券每次最多可以省下265元！

值得注意的是，本次優惠僅適用門市內用或外帶所使用，並不包含外送喔，想要把握優惠的民眾，即刻邀約周遭的親朋好友，趕快下載三商美食卡App並免費註冊，在期限內使用美食酷省券喔～

「三商美食卡」買一送一優惠活動

日期：即日起至5月11日

辦法：下載三商美食卡App，並完成註冊會員

下載App，完成會員註冊，五大餐飲品牌即可免費領券，外帶與內用皆可核銷折抵。 圖／三商餐飲

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