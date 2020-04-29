聽新聞
test
0:00 / 0:00
小資族優惠吃起來！ 三商巧福、拿坡里與福勝亭統統買一送一
隨著疫情的影響，民眾在飲食上的改變也逐漸看到變化，採用外帶甚至外送方式，避開群聚危險。也因應消費者需求變化，餐飲業者紛紛也推出各種飲食消費的新興策略，像是振興券、外帶優惠或折抵券等。而三商餐飲集團也加入此行列，日前宣布推出「美食酷省券」，只要下載App註冊會員，即可享有三商巧福、拿坡里、福勝亭等五大旗下餐飲買一送一的優惠。
如何使用美食酷省券？即日起至5月11日，下載「三商美食卡」App，並註冊會員後，即可在好康優惠專區，收到五大品牌的餐飲優惠券，包含三商巧福、拿坡里、福勝亭、鮮五丼、品川蘭。像是三商巧福則可以享有點半筋半肉牛肉麵套餐送咖哩雞肉飯；拿坡里則有小披薩買一送一；又或是福勝亭，點大阪燒豬排定食套餐，就送香酥炸腰內肉定食，如此計算下來，每券每次最多可以省下265元！
值得注意的是，本次優惠僅適用門市內用或外帶所使用，並不包含外送喔，想要把握優惠的民眾，即刻邀約周遭的親朋好友，趕快下載三商美食卡App並免費註冊，在期限內使用美食酷省券喔～
「三商美食卡」買一送一優惠活動
日期：即日起至5月11日
辦法：下載三商美食卡App，並完成註冊會員
延伸閱讀：
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言