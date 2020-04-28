幾歲就送幾支雞翅！陽光皇后4人同行「最年長者雞翅免費吃」 5月只要零確診烤全雞就半價

不用有人生日也可免費吃雞翅！人氣義式餐廳「SunnyQueen陽光皇后」日前推出3大超狂好康，現在就筆記下這波5月限定的快閃優惠吧！

圖／Sunny Queen陽光皇后粉絲頁

陽光皇后曾推出「幾歲生日就送幾隻雞翅」的活動，如今雞翅山不再限於壽星，只要預約且4人同行，5/1至5/31期間到店用餐，店家將按4人中最年長者的歲數，免費送雞翅！活動大升級，太適合揪長輩一起吃爆啦！而5月壽星也有特別活動，只要到店預約2人同行，就送非賣品「蘋果壽桃披薩」。

圖／陽光皇后提供

不僅如此，配合連續3天+0的好消息，陽光皇后也推出防疫優惠。5月份起只要當時零確診，3天內到店預約用餐，點購「熱舞王妃烤全雞」即可享5折優惠，相當於現省234元，只能說嘉義人和高雄人太幸福啦！

防疫期間，陽光皇后推出撫「胃」你心快閃優惠，只要點購爐烤半雞或麻辣火鍋，附餐飲料的紅茶、可樂、咖啡都開放無限暢飲。圖／陽光皇后提供

陽光皇后

嘉義店地址：嘉義市西區新民路755號

嘉義店地址：高雄市前鎮區中安路1-1號大道西1F

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