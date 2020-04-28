幾歲就送幾支雞翅！陽光皇后4人同行「最年長者雞翅免費吃」 5月只要零確診烤全雞就半價
不用有人生日也可免費吃雞翅！人氣義式餐廳「SunnyQueen陽光皇后」日前推出3大超狂好康，現在就筆記下這波5月限定的快閃優惠吧！
陽光皇后曾推出「幾歲生日就送幾隻雞翅」的活動，如今雞翅山不再限於壽星，只要預約且4人同行，5/1至5/31期間到店用餐，店家將按4人中最年長者的歲數，免費送雞翅！活動大升級，太適合揪長輩一起吃爆啦！而5月壽星也有特別活動，只要到店預約2人同行，就送非賣品「蘋果壽桃披薩」。
不僅如此，配合連續3天+0的好消息，陽光皇后也推出防疫優惠。5月份起只要當時零確診，3天內到店預約用餐，點購「熱舞王妃烤全雞」即可享5折優惠，相當於現省234元，只能說嘉義人和高雄人太幸福啦！
陽光皇后
嘉義店地址：嘉義市西區新民路755號
嘉義店地址：高雄市前鎮區中安路1-1號大道西1F
延伸閱讀：
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言