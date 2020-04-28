連續31天「小華堡」只要20元！ 漢堡王「20元小華堡」華堡控加購吃起來
暢銷超過65年、每一口都吃得到濃郁火烤牛肉香氣，漢堡王經典商品「小華堡」祭出超狂優惠，只要銅板價20元就能品嘗華堡的美味，華堡控開賣時一定不能錯過。
漢堡王經典商品華堡選用100%澳洲純牛肉，並採高溫火烤，保留肉汁原味，搭配口感紮實的5吋漢堡，加入番茄、洋蔥、酸黃瓜等新鮮蔬菜，讓你每一口咬下都吃得到牛肉的火烤美味。
漢堡王上回推出「BK雞塊免費吃」受到廣大迴響，這回加碼祭出加購超狂優惠，整個5月到全台漢堡王門市消費滿99元，不限外帶或內用、不限原味或辣味，就能以銅板價20元加購「小華堡」一個，物超所值華堡控一定要把握機會。
漢堡王「小華堡」20元加購活動
時間：5/1-5/31
內容：全台門市消費滿99元，即可享有「小華堡」20元加價購。
注意事項：
1.此活動不可合併任何優惠券、外送、官網訂餐、自動點餐機使用
2.一張發票限加購一個小華堡
小華堡20元加購活動細節以漢堡王官方公告為主
延伸閱讀：
．咖啡控存起來！ Blue Bottle Coffee 藍瓶咖啡「香港首間店」 4／29正式開幕
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言