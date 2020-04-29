小雞可頌也太Q！八月堂推母親節限定「咕咕戰鬥雞可頌」 加碼喬遷優惠贈第2件半價券

人氣可頌專賣店「八月堂」經常研發創意新品，日前配合母親節，除了新推芋泥系列，也以母雞帶小雞為發想打造了「咕咕戰鬥雞可頌」，用超萌造型虜獲饕客的心。

圖／八月堂

全新「咕咕戰鬥雞可頌」以招牌蜂巢可頌為主題，酥脆的外皮內塞滿濃郁的牛奶糖醬，甜蜜的滋味加上可愛的造型，讓人忍不住童心大爆發！這款小雞可頌售價59元，已在全台正櫃限量上市，喜歡的人別忘了連同其他母親節限定單品，一併搶吃一波！

另外，八月堂近日宣佈，原台北車站店將從5/1起暫停營業，喬遷至樓下的「京站時尚廣場B3樓」，5/1當天到新櫃消費，將限量加贈第2件半價券，限下次消費時使用，可頌控別錯過囉！

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