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2020刷新你三觀！ 特搜全台4間吃起來不像素食的蔬食餐廳

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

VVN @ReadyGo

首圖 @joe_kuo_ @papaveganxtsasancafe, @realfoodjunkietw, 佳恩

你身邊有吃素的家人朋友嗎？或者你本身就是素食者呢？如果你是，那麼鍋邊素、五辛素、蛋奶素、純素，這些不同種類你又是哪一種呢？如果你是餐餐無肉不歡的人，想必對素食有不少先入為主的既定印象，認為味道聞起來不足？營養攝取不均衡？不不不，我們精選這4家蔬食餐廳絕對顛覆你對素食的老古板看法、刷新你對素食的三觀！那就跟我們一起，從一週一餐開始，踏出肉食的舒適圈、也給蔬食餐廳一個驚艷你的機會吧！

#小小樹食

小小樹食店門外有許多綠色植栽，似乎與他們提供的蔬食料理相互呼應，店內裝潢以木質調和大地色系為主，桌面為大理石的樣式，不僅設計得有質感水準，新菜色組合的發想、料理擺盤也有相當的獨特美學，當然最重要的食物本身味道和烹調功夫是紮實的，餐點種類有許多可以選擇，佛陀碗是其中一項翻牌率高的料理。熱門店家建議要提前訂位以免要等太久呀！

圖 / IG @huhgry
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圖 / IG @joe_kuo_
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圖 / IG @sindyfoodie
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│地址：台北市大安區大安路一段116巷16號

│營業時間：12:00-21:00 週一公休

#小孩吃素

這間原先開在恆春鎮被深受愛戴的小孩吃素，最近搬到高雄市區了！南部的素食朋友們千萬走過路過也不要錯過~店內裝潢有老闆夫妻倆的風格，對每份料理是十分堅持要求，營造出的舒適氛圍與整潔的環境讓人願意待在那許久，菜單上的料理名稱帶有點古怪又有各自特色會讓人忍不住想點來吃吃看究竟是哪種型態的料理，偷偷說，老闆娘很正是我的菜！

圖 / IG @veganhai
圖 / IG @veganhai
圖 / IG @veganhai
圖 / IG @veganhai

有人喜歡吸附飽滿醬汁的火山熔岩泡菜義大利麵，有人喜歡沙茶不是羊肉滑蛋燴飯，有人迷戀花生醬巧克力薯條，驚喜的是菜單上的料理幾乎都有擁護者，連不是吃素食的朋友都讚嘆聲連連！

圖 / IG @chuan.1992
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圖 / IG @__ling.0__
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│Tips：寵物友善/無服務費

│地址：高雄市苓雅區福建街342號

│營業時間：週一至週日 12:00-21:00 不定時公休，依Facebook公告為主

#小來刈包（素）

均一價 $60

什麼？居然有素食的刈包？是的你沒有看錯，位於台南且富有日式風味的小小攤販，背後有一則暖心的故事，原來素食刈包是老闆女朋友─小來的研發，不過開店的心願尚未實現，小來就因病離世了，起初打算幫女朋友圓夢只開一年就好的老闆，不捨有很多來店支持的客人，懷著感恩的心之下決定繼續做下去。

圖 / IG @v_amchena
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特別推薦小來招牌風味，內容物是炸素雞塊和起士，據說吃起來比雞塊還好吃不油膩的素雞塊，一定要點來嚐嚐看呀！餐點是老闆一人包辦且現點現做，人多時還請耐心稍候一下喲。

圖 / IG @vege.foodie
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圖 / IG @juneisavegan
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│地址：台南市北區長北街35號

│營業時間：週一至週日 9:30-17:30 不定時公休請洽Facebook

#老爹蔬食 X 拾叁珈琲

既然來到台南，早餐免不了要古早味一下，接下來這家，是台南必吃的蔬食餐廳之二，離市區有點距離，仍擁有許多願意為了老爹蔬食跑上一趟的忠實老饕，不大的轉角騎樓店面，簡單的木桌椅和牆上的紅色磁磚，不浮誇、不過度的畫面點綴看著很舒心。

圖 / IG @ningrouliu
圖 / IG @ningrouliu

微涼的天氣點一碗熱熱的鹹粥、麵線糊來暖胃肯定是再適合不過了，店內販售的信封米糕=素食版的大腸包小腸是熱門餐點之一，想吃到可是要早點去店內報到，或是電話預留也可以！接近下午時段也很推薦植物奶咖啡，而熱愛手沖咖啡的人這裡也很值得品嚐！「純素的店家像這樣有特色又美味實在不多見」是客人給的真心回饋。

圖 / IG @papaveganxtsasancafe, @realfoodjunkietw, 佳恩
圖 / IG @papaveganxtsasancafe, @realfoodjunkietw, 佳恩
圖 / IG @ningrouliu
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圖 / IG @veggie.tourist
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│地址：台南市安南區海環街34號

│營業時間：週二至週六 06:00-13:00 (或售完) / 珈啡 06:00-17:00 假日07:00開始營業

週日.周一公休 臨時店休以店家公告為主

延伸閱讀>>火鍋控看過來！大台北地區8間必吃火鍋推薦

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