淡水人快衝！千葉火鍋「全台唯一舒芙蕾吃到飽」回歸 連續8天祭88折慶開幕

淡水火鍋控站出來！399元吃到飽的千葉火鍋，今年1月進駐台北淡水，上個月因故暫停歇業後重裝出擊，宣佈將於5/1全新開幕，更連續8天祭出「成人開鍋88折優惠」，超高CP值千萬別錯過！

開幕活動期間，鍋控可享食材升級不加價「雞佛」吃到飽。圖／千葉火鍋提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

千葉火鍋淡水店本次回歸主打食材大升級，除了提供各式牛豬雞肉及港口直送海鮮，還會不定時在鐵板區推出隱藏版食材，讓大家吃得到限定的骰子牛，開幕時期還會加碼無限供應「雞佛」。而喜歡甜點的人，一定要試試淡水店獨家的「舒芙蕾吃到飽」，還有啤酒無限暢飲服務可盡享。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

千葉火鍋淡水店獨家推出「舒芙蕾吃到飽」。圖／千葉火鍋提供

專屬淡水店的開幕優惠將於5/1起截至5/8，活動期間到店用餐者，皆可享成人開鍋88折優惠。若去不了淡水分店也沒關係，為響應51勞動節，千葉火鍋特別推出好康，全台門市將在當天採「平日收費」，讓大家國定假日也能以平價爽吃火鍋，鍋控準備衝一波！

千葉火鍋 淡水尊爵館

地址：新北市淡水區中正路一段2號（禮萊廣場2樓）

延伸閱讀：

．鍋控準備開吃！千葉火鍋推「吃到飽299起」 快閃11天超殺優惠不分早晚

．呼叫+0！涓豆腐「歡慶零確診」免費請吃烘蛋捲，5大韓式料理品牌外帶88折