呼叫+0！涓豆腐「歡慶零確診」免費請吃烘蛋捲，5大韓式料理品牌外帶88折

專屬+0們的好康又來囉！為歡慶台灣近日再度零確診的好消息，豆府餐飲集團旗下韓式餐廳品牌推出「指定菜色免費送」，只要中文名有ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄥˊ諧音，4/27至4/28活動期間到店用餐，即可免費享用一份店內特定單點菜色！

韓姜熙的小廚房新店家樂福、台中新光中港分店不適用本活動。圖／擷取自北村豆腐家、涓豆腐好康粉絲團、韓姜熙的小廚房

配合本次活動，中文名字有ㄐㄧㄚㄌㄧㄥˊ諧音的人，今明兩天到店點餐前出示有效證件，即可在知名連鎖品牌涓豆腐，享有「韓式起司烘蛋捲」乙份；北村豆腐家免費請吃「濟州傳統炸魷魚」；韓姜熙的小廚房則會提供「釜山炸魚板」。單桌單次限贈送一份，數量有限，送完為止。

圖／擷取自北村豆腐家 豆腐煲.鐵拌飯.韓料理粉專

另外，集團5大餐廳品牌近期也同步推出限時優惠。除了三大韓式料理，包含銅盤嚴選韓式烤肉、飛機河粉在內，皆開放指定分店「外帶88折」優惠，截至4/30前，都可用超值價位，將韓劇人氣美味帶回家爽吃一波！

圖／擷取自韓姜熙的小廚房粉專

歡慶0確診活動

活動日期：4/27-4/28

﻿活動辦法：﻿只要中文名中有ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄥˊ諧音，不分性別、不限年齡，到店用餐即贈指定菜色乙份

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