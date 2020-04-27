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多力多茲也出蟑螂藥？新品玉米脆片包裝神撞臉 網笑翻：一起來找碴

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 PTT
圖／擷取自 PTT

什麼？零食品牌多力多茲也出蟑螂藥？近日有PTT網友逛量販店時，在不遠處發現食品部架上竟擺放大批蟑螂藥，定睛一看才發現，原來是玉米脆片新品。貼文一出，立馬引發網友「一起來找碴」熱潮，紛紛表示：「我還在找有多利多茲照片的是哪張」、「在找多力多茲+1」。

圖／擷取自大潤發網路購物官網、博客來官網
圖／擷取自大潤發網路購物官網、博客來官網

多力多茲4月推出3款新品迷你脆，主打餅片小三倍，方便直接倒入口不沾手。怎知實際設計包裝卻神撞臉蟑螂藥，PPT上貼文引爆網友笑意，原PO也笑稱：「不知道蟑螂藥口味的玉米脆片好吃嗎」。許多人見圖回應：「想說你怎麼可以看成多力多滋？結果還真的是多力多滋」、「真的有像，看到第一張照片愣三秒」、「蟑螂吃下去一定鹹死」、「瞬間滅火」。

還有人笑問誰得罪設計師，不少人留言「設計包裝的太邪惡了吧」「超像的！他們開發新商品的人不會覺得很眼熟嗎」、「這算負面行銷嗎……真的超像的」、「害我回不去了」，更有人提出：「以顏色區分的話，橘色是螞蟻藥口味」，可見紅、綠、橘三款外型都各有99%撞臉對象。

圖／擷取自大潤發網路購物官網、Pchome24購物官網
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