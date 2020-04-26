半價爽吃港式點心！點8號推蒸籠推車「全品項只要51元」 限時優惠快吃爆

港點控手刀出發！港式點心專賣店「點8號」販售各款港式料理，其中點心採現點現蒸，不到百元的價格吸引不少人嚐鮮。這次配合即將來臨的勞動節，特別推出「蒸籠推車全品項51元」快閃活動，每籠只要51元，以近乎5折的超值優惠，讓大家可以大口吃人氣點心！

圖／擷取自官方IG@dimsum8_tw

「點8號」本次祭出限時優惠，即日起到5/1為止，只要到店內用，即能享有「蒸籠推車港點均一價51元」的優惠。蒸籠推車含蝦仁鮮燒賣、魚子鮮燒賣、豉汁蒸鳳爪、點8翡翠餃、萌鼠流沙包、黑金流沙包、蠔皇叉燒包等，各式品項通通只要51元即可品嚐！

圖／擷取自官方IG@dimsum8_tw

「點8號」於光復、林口、板橋各有一家分店，建議大家可致電門市訂位，或在活動期間佛系碰運氣、在現場排隊候位亦可，記得把握好康就對啦！

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