聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北第一名雞翅免費吃！說通關密語就送「雞翅拼盤」 信義夯店GUMGUM五月推超狂優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
餐廳主打將大家熟悉的水牛城雞翅，結合在地及異國多樣風味材料，變化出15種Gumgum獨門雞翅料理。圖／FB「Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒吧」授權
餐廳主打將大家熟悉的水牛城雞翅，結合在地及異國多樣風味材料，變化出15種Gumgum獨門雞翅料理。圖／FB「Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒吧」授權

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北信義人氣餐廳「GUMGUM BEER & WINGS」為一家雞翅啤酒吧，提供15種獨家研製的雞翅風味料理。近期為歡慶獲選「台北最佳雞翅」，將於5/1推出超強優惠活動，只要說出指定通關密語，就會免費招待雞翅拼盤乙份！

店內招牌雞翅拼盤「剛剛有三寶」，可任選3種口味搭配。圖／Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒提供
店內招牌雞翅拼盤「剛剛有三寶」，可任選3種口味搭配。圖／Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒提供

GUMGUM今年2月底，被國外網站big7 travel評選為2020亞洲最好吃雞翅第二名，還被推薦為「台北必吃雞翅第一名」。配合這項殊榮，店內特別祭出「台灣之光剛剛好」優惠，5/1起截至5/31活動期間，只要到店消費，向服務人員說出通關密語「剛剛真是台灣之光」，即可免費獲得一份價值達560元的雞翅拼盤，每桌限定一份。大家可以從15款雞翅口味中任選三款搭配，每種口味共有6隻，等於18隻雞翅免費吃。

「金沙蛋黃口味」為人氣暢銷雞翅品項之一。圖／Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒提供
「金沙蛋黃口味」為人氣暢銷雞翅品項之一。圖／Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒提供

而這家知名的餐酒館，就隱身於台北101世貿捷運站附近。大家可以在精美的玻璃屋內，享受異國風味的料理，搭配宛如國外的環境氛圍，超適合吃著美味的雞翅小酌一番，5月就決定衝一波啦！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐廳設計精美，透過透明的落地窗，可以看見店內木頭裝潢設計，質感及氛圍極為浪漫。圖／FB「Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒吧」授權
餐廳設計精美，透過透明的落地窗，可以看見店內木頭裝潢設計，質感及氛圍極為浪漫。圖／FB「Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒吧」授權

GUMGUM BEER & WINGS 雞翅啤酒吧

地址：台北市信義區光復南路473巷11弄38號

營業時間：週二至週日12:00-17:00；18:00-22:30；週一：12:00-15:00；18:00-22:30

延伸閱讀：

咖啡控最強好康懶人包！星巴克聯手711「買一送一」爽喝到6月、85度C新品防疫優惠全都有

鍋控準備開吃！千葉火鍋推「吃到飽299起」 快閃11天超殺優惠不分早晚

相關新聞

台北第一名雞翅免費吃！說通關密語就送「雞翅拼盤」 信義夯店GUMGUM五月推超狂優惠

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 台北信義人氣餐廳「GUMGUM BEER & WINGS」為一家雞翅啤酒吧，提供15種獨家研製的雞翅風味料理。近期為歡慶獲選「台北最佳雞翅」，將於5/1推

連續9天「買一送一」！「樂雅樂」點牛排送義大利麵

剛結束完清明連假，五一勞動節又將到來，「Royal Host樂雅樂家庭餐廳」繼上次連續8天活動後好評不斷，這次加碼推出9...

每17秒售出一顆的「酥皮焗叉燒包」 添好運出冷凍包啦

全球獨家！連續11年榮獲米其林一星的「添好運」，因應疫情，台灣領先全球3月推出第一波冷凍防疫組，上市一個月熱銷6,000...

吃魚吃出「翠綠魚刺」被嚇壞 內行人秒答：自然的顏色

許多人愛吃魚，但你有吃過「魚刺帶綠」的魚嗎？有網友吃魚時被詭異的魚刺顏色嚇得上網求救，沒想到大家竟淡定回答他這是「正常」的？

吃喝玩樂大放送！ 餐飲飯店「振興優惠券」全攻略 最高下殺萬元折扣

新冠肺炎疫情延燒，不僅影響了大家的日常生活，更重創餐飲、飯店和旅遊相關產業。在一片低迷的景氣中，各大餐飲品牌和飯店紛紛推出「振興優惠券」，主打超殺價格和優惠方案，帶來超有感的「大確幸」，馬上來下載使用

為何好市多鮮乳能保存70天？ 網友不意外曝7字解答

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出價格優惠的商品，吸引不少人爭相搶購，其中科克蘭全脂鮮乳是不少消費者的必買清單。不過有網友表示，該款鮮乳未開封保存期限長達七十天，讓他好奇詢問「為什麼COSTCO的牛奶可以保存70天」，貼文一出立刻掀起熱議。

7種肉＋40種配料！「東吉水產」限時「399元吃到飽」

馬辣集團旗下的火鍋超市「東吉水產」公館店，自即日起限時推出「吃到飽方案」。每人399元起，就可以無限品嚐安格斯黑牛、紐西...

獨／東區人氣餐廳「YumYum Deli」熄燈　店面人去樓空

又有東區餐廳熄燈！創立於2015年的人氣美式餐廳「YumYum Deli」，原本充滿活力的店面已經人去樓空，僅留下店門口...

是誰贏過辛拉麵？ 網友熱議十大超人氣「韓國泡麵」來了

只知道辛拉麵就落伍了！防疫在家，最好的良伴，大家一定馬上想到泡麵。不過走進超商架上空空，想網購也全在「補貨中」，尤其是韓國泡麵，更是一包難求，到底想逼死誰！近年來進口泡麵盛行，不用出國就可以買到各國超

母親節早鳥限定！金帛手製「紅寶石夫人」夢幻粉色系山型生乳捲 酸甜粉嫩慰勞媽媽心

粉嫩甜點控看過來！ Kinber金帛手製於4/20~5/10推出母親節限定蛋糕「紅寶石夫人」，搭上近期粉紅色的時事話題，將比利時產地珍貴取材的紅寶石巧克力，融入金帛招牌山型內餡，完成一款夢幻粉色系生乳

福義軒再現排隊人龍 眾怒：防疫破口

新冠肺炎疫情持續擴散，全台民眾無不人心惶惶，出門戴緊口罩、與人保持1公尺的安全距離，深怕一不小心就被傳染。但FB知名專「嘉義綠豆人」卻po出一張福義軒排隊人龍的照片，不但沒有保持安全距離，甚至有人沒戴口罩，氣得網友紛紛大罵「防疫破口」。

吃到飽也能帶回家！欣葉6品牌「母親節外帶餐」選擇多

受到疫情影響因素，今年母親節許多人計畫在家用餐。欣葉集團旗下欣葉台菜、唐點小聚、欣葉日本料理等6個品牌，也推出一系列外帶...

熱門新聞

連續9天「買一送一」！「樂雅樂」點牛排送義大利麵

每17秒售出一顆的「酥皮焗叉燒包」 添好運出冷凍包啦

超商飯糰口味百百種 網友狂推「台日混血風」：好吃到銷魂

「美威鮭魚」走出冷凍櫃！鮭魚料理能外帶 在家吃起來

鮮乳新革命！ 鮮乳坊推台灣第一瓶「A2β 酪蛋白鮮乳」

疫情轉型！星料理「冷凍」賣、冷凍食品變身「熱外帶」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。