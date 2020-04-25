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台北第一名雞翅免費吃！說通關密語就送「雞翅拼盤」 信義夯店GUMGUM五月推超狂優惠
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台北信義人氣餐廳「GUMGUM BEER & WINGS」為一家雞翅啤酒吧，提供15種獨家研製的雞翅風味料理。近期為歡慶獲選「台北最佳雞翅」，將於5/1推出超強優惠活動，只要說出指定通關密語，就會免費招待雞翅拼盤乙份！
GUMGUM今年2月底，被國外網站big7 travel評選為2020亞洲最好吃雞翅第二名，還被推薦為「台北必吃雞翅第一名」。配合這項殊榮，店內特別祭出「台灣之光剛剛好」優惠，5/1起截至5/31活動期間，只要到店消費，向服務人員說出通關密語「剛剛真是台灣之光」，即可免費獲得一份價值達560元的雞翅拼盤，每桌限定一份。大家可以從15款雞翅口味中任選三款搭配，每種口味共有6隻，等於18隻雞翅免費吃。
而這家知名的餐酒館，就隱身於台北101世貿捷運站附近。大家可以在精美的玻璃屋內，享受異國風味的料理，搭配宛如國外的環境氛圍，超適合吃著美味的雞翅小酌一番，5月就決定衝一波啦！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
GUMGUM BEER & WINGS 雞翅啤酒吧
地址：台北市信義區光復南路473巷11弄38號
營業時間：週二至週日12:00-17:00；18:00-22:30；週一：12:00-15:00；18:00-22:30
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