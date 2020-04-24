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吃喝玩樂大放送！ 餐飲飯店「振興優惠券」全攻略 最高下殺萬元折扣

欣傳媒 / 欣傳媒
杏子豬排厚切里肌豬排套餐。（圖片提供／六角國際餐飲集團）
杏子豬排厚切里肌豬排套餐。（圖片提供／六角國際餐飲集團）

新冠肺炎疫情延燒，不僅影響了大家的日常生活，更重創餐飲、飯店和旅遊相關產業。在一片低迷的景氣中，各大餐飲品牌和飯店紛紛推出「振興優惠券」，主打超殺價格和優惠方案，帶來超有感的「大確幸」，馬上來下載使用吧！

# 六角國際餐飲集團

即日起～5月31日期間，六角國際餐飲集團推出「振興省錢券」。集結旗下9大品牌，包含日出茶太、烘焙密碼、春上布丁蛋糕、英格莉莉、仙Q冰果室、銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、京都勝牛、大阪王將，只要加入六角美食通APP或品牌Line@好友，即可獲得優惠券，憑券至品牌門市就能使用。

段純貞牛肉麵。（圖片提供／六角國際餐飲集團）
段純貞牛肉麵。（圖片提供／六角國際餐飲集團）

「振興省錢券」預計發出50萬份，每份優惠高達9071元，分為4月、5月發放。從飲料、麵包甜點、美食都有買一送一優惠，還有10～100元現金折扣，或是指定餐點最高7折優惠。感謝第一線辛勞抗疫的醫護人員，六角也提供醫護人員專屬消費優惠，只要憑醫護工作識別證至六角旗下任一品牌消費，可享9折優惠。

Info

六角國際餐飲集團

官網：六角國際餐飲集團

# cama café

cama café即日起～5月31日推出APP振興優惠券。因應無紙環保訴求，優惠券採線上發送，僅需下載cama café APP並登入會員，購物時出示掃描即可使用。還可綁定VISA金融卡或信用卡，另享折扣回饋。此外，APP一次可領取56張折扣券，品項從飲品、咖啡豆、濾掛咖啡到沖煮器具通通有，例如：多杯購買折扣最低8折、咖啡豆與周邊器具最低折價100元、長紅暢銷商品咖啡拿鐵系列第二杯8折等，優惠總額高達$3,000元！

Info

cama café

官網：cama café

# 頂呱呱

頂呱呱打造全新的「振心優惠券」，使用期限為即日起～5月31日週一到週四下午2點到5點（國定假日除外）。這次總共推出22組優惠，含括買一送一、89元銅板美食、吃飽吃滿139元、加1元多1件等四大組合，最多可省下962元。只要出示優惠券畫面即可使用，快存進手機裡囉！

Info

頂呱呱

官網：頂呱呱

# 福容大飯店

福容大方送！凡於4月30日前下載福容APP並註冊會員，即可獲得總價值10,000元的會員加碼回饋券，無論新舊會員都適用，實在太佛心了！加碼回饋內容包括1,000元的住宿折抵券8張，以及10張200元的餐飲折抵券。住宿折抵券效期到今年12月30日，只要於享福卡會員APP訂房，每房可使用1張住宿折抵券（限平日）；館內餐飲小吃消費折扣後滿1,000元可抵用1張，且可累積使用，效期到今年9月30日。

（圖片提供／福容大飯店）
（圖片提供／福容大飯店）

Info

福容大飯店

客服專線：0800-455-588

官網：福容大飯店

# 義大天悅飯店、義大皇家酒店

主打親子住房的義大天悅飯店，特別推出振興抵用券，只要預訂飯店官網上任一住房專案，或使用電話訂房，入住時即贈送800元的消費抵用券；可用於飯店內客房升等、加人加價、假日加價，或館內各餐廳餐點消費、伴手禮購買。

義大天悅飯店外觀。（圖片提供／義大天悅飯店）
義大天悅飯店外觀。（圖片提供／義大天悅飯店）

義大皇家酒店則是推出「春季優惠專案」，一家四口入住只要7,000元+10%，六大主題風格親子套房，讓房內搖身變成了孩子們的玩樂天堂。只要6月底前入住，加贈500元餐飲抵用券一張，於飯店內主題餐廳消費滿2,000元方可折抵。

義大皇家酒店海洋主題套房。（圖片提供／義大皇家酒店）
義大皇家酒店海洋主題套房。（圖片提供／義大皇家酒店）

Info

義大天悅飯店

地址：高雄市大樹區義大八街100號

訂房專線：（07）656-8000

官網：義大天悅飯店

義大皇家酒店

地址：高雄市大樹區學城路一段153號

訂房專線：（07）656-8166

官網：義大皇家酒店

文／周惠儀

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

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