聽新聞
test
0:00 / 0:00
母親節早鳥限定！金帛手製「紅寶石夫人」夢幻粉色系山型生乳捲 酸甜粉嫩慰勞媽媽心
粉嫩甜點控看過來！ Kinber金帛手製於4/20~5/10推出母親節限定蛋糕「紅寶石夫人」，搭上近期粉紅色的時事話題，將比利時產地珍貴取材的紅寶石巧克力，融入金帛招牌山型內餡，完成一款夢幻粉色系生乳捲，目前於官網推出早鳥優惠限定每條480元，不只慰勞媽咪們也同步擄獲少女心！
「紅寶石夫人」生乳捲最大的特色，在於草莓口味鬆軟蛋糕體，就像媽媽的懷抱，生乳內餡拌入玫瑰酒糖醃漬的洛神花果乾就像是多層次的擁抱，山腰的部分則是覆盆莓加紅寶石巧克力製成慕絲內餡，天然呈現淡淡樹莓味是紅寶石最大的特色之處。
台中人氣名店甜品專賣「Kinber金帛手製」，今年母親節檔期推出「紅寶石夫人」象徵高貴又偉大的媽媽，更使用減糖配方來關愛媽咪們的健康。過去推出多款創意混搭甜點「抹莓富士山」、「芋香蛋糕盒」，是不少外地遊客指名必朝聖美食，每回新品都令人讚不絕口，並且不斷推出創新美味。
「金帛手製」母親節限定蛋糕
推出期間：4/20~5/10，定價520元
即日起~4/26 早鳥優惠價：480元
延伸閱讀：
．珍珠奶茶買一送一！翰林茶館推超狂「防疫優惠」 連續40天讓一線人員喝個過癮
．咖啡控最強好康懶人包！星巴克聯手711「買一送一」爽喝到6月、85度C新品防疫優惠全都有
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言