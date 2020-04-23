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母親節早鳥限定！金帛手製「紅寶石夫人」夢幻粉色系山型生乳捲 酸甜粉嫩慰勞媽媽心

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導

粉嫩甜點控看過來！ Kinber金帛手製於4/20~5/10推出母親節限定蛋糕「紅寶石夫人」，搭上近期粉紅色的時事話題，將比利時產地珍貴取材的紅寶石巧克力，融入金帛招牌山型內餡，完成一款夢幻粉色系生乳捲，目前於官網推出早鳥優惠限定每條480元，不只慰勞媽咪們也同步擄獲少女心！

圖／金帛手製提供
圖／金帛手製提供

「紅寶石夫人」生乳捲最大的特色，在於草莓口味鬆軟蛋糕體，就像媽媽的懷抱，生乳內餡拌入玫瑰酒糖醃漬的洛神花果乾就像是多層次的擁抱，山腰的部分則是覆盆莓加紅寶石巧克力製成慕絲內餡，天然呈現淡淡樹莓味是紅寶石最大的特色之處。

台中人氣名店甜品專賣「Kinber金帛手製」，今年母親節檔期推出「紅寶石夫人」象徵高貴又偉大的媽媽，更使用減糖配方來關愛媽咪們的健康。過去推出多款創意混搭甜點「抹莓富士山」、「芋香蛋糕盒」，是不少外地遊客指名必朝聖美食，每回新品都令人讚不絕口，並且不斷推出創新美味。

「金帛手製」母親節限定蛋糕

推出期間：4/20~5/10，定價520元

即日起~4/26 早鳥優惠價：480元

圖／金帛手製提供
圖／金帛手製提供

圖／金帛手製提供
圖／金帛手製提供

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