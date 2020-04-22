哈根達斯雪糕、甜筒「買二送二」！7-11獨家優惠，限時5天快囤貨
哈根達斯Haagen-Dazs是多數冰品控熱愛的「高級冰品」，每回推出特別口味時，都會引起熱烈討論。這回與7-11獨家合作祭出超狂優惠，4月24日起限時五天，推出經典雪糕與脆皮甜筒「買二送二」活動，平均價格直接砍半，冰品控準備手刀衝去買囉！
此次優惠將於4月24日透過7-11的LINE官方帳號、App與Instagram上發送優惠券，至4月28日前在門市出示優惠券，即可享有哈根達斯雪糕（限定草莓、香草焦糖脆杏仁、巧克力脆杏仁、抹茶百仁粒等四種口味）與脆皮甜筒（限定巧克力焦糖、香草焦糖、抹茶等三種口味）買二送二的超狂價格。
但你以為優惠就只有這樣嗎？因應夏天的即將到來，7-11還祭出「哈根達斯全品項任選第二件5折」，包含哈根達斯雪糕、迷你杯、脆皮甜筒等，日期限定4月22日至5月19日。喜歡哈根達斯Haagen-Dazs的冰品控們，此次超狂兩大優惠，絕對不要錯過！
7-11哈根達斯「買二送二」優惠活動
活動 日期：4／24 至 4／28
優惠券：7-ELEVEN LINE官方帳號、7-11 App、7-11 IG
適用：全台7-ELEVEN門市 活動：4／24 至 4／28期間只要憑券至門市，購買「哈根達斯雪糕」或「哈根達斯脆皮甜筒」，即享「買二送二」的優惠。
7-11哈根達斯「全品項第二件5折 」優惠活動
日期：4／22 至 5／19
適用：全台7-ELEVEN門市
活動：4／22 至 5／19至全台7-11門市，購買哈根達斯雪糕、迷你杯、脆皮甜筒，即享全品項任選第2件5折優惠。
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