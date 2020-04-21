聽新聞
test
0:00 / 0:00
全家大放送！推60項商品「振興優惠券」買一送一、第二件10元快下載
新冠肺炎疫情持續延燒，各通路紛紛祭出優惠，繼7-11發送振興優惠券後，全家便利商店也接棒跟進，60多項優惠包山包海，從咖啡、飲料到鮮食統統都有，買越多荷包省越多！
受到疫情影響的關係，全家便利商店祭出「振興優惠」措施刺激買氣，首波超過60項商品優惠，分為飲料、零食、會員限定、鮮食等4大優惠組合。飲料部分以第二件6折、第二件10元等優惠為主，值得入手的商品為「珍煮丹鮮奶茶」、「每朝健康雙鮮綠茶」、「紅茶花伝皇家橙茶」等。
零食則以買一送一最吸睛，包括哈根達斯的品脫冰淇淋加雪糕系列優惠組合最划算；鮮食則祭出組合優惠價；APP商品預售限定美式、拿鐵以及單品咖啡「買100杯送40杯」的超狂優惠，咖啡控快趁優惠期間買起來放！
值得注意的是，為了滿足民眾以箱採購的需求，全家於4/22日將推出「祈福防疫箱」，內容除了飲料與食品之外，還有衛生紙、抗菌液等用品等12項商品，商品價值490元、售價259元（約52折），搭配指定信用卡可再折20元，相當於49折優惠，限量5萬箱售完為止。
全家便利商店振興優惠券
優惠日期：即日起至2020年5月5日
優惠列表：https://prod-event.azurewebsites.net/coupon1/
延伸閱讀：
．仙女紅茶超低價19元！全家便利商店「私品茶全品項」統統19元，限時優惠快喝爆
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言