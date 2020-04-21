全家大放送！推60項商品「振興優惠券」買一送一、第二件10元快下載

新冠肺炎疫情持續延燒，各通路紛紛祭出優惠，繼7-11發送振興優惠券後，全家便利商店也接棒跟進，60多項優惠包山包海，從咖啡、飲料到鮮食統統都有，買越多荷包省越多！ 全家祭出60項優惠組合，疫情期間幫大家省荷包。 圖／全家便利商店

受到疫情影響的關係，全家便利商店祭出「振興優惠」措施刺激買氣，首波超過60項商品優惠，分為飲料、零食、會員限定、鮮食等4大優惠組合。飲料部分以第二件6折、第二件10元等優惠為主，值得入手的商品為「珍煮丹鮮奶茶」、「每朝健康雙鮮綠茶」、「紅茶花伝皇家橙茶」等。

零食則以買一送一最吸睛，包括哈根達斯的品脫冰淇淋加雪糕系列優惠組合最划算；鮮食則祭出組合優惠價；APP商品預售限定美式、拿鐵以及單品咖啡「買100杯送40杯」的超狂優惠，咖啡控快趁優惠期間買起來放！

值得注意的是，為了滿足民眾以箱採購的需求，全家於4/22日將推出「祈福防疫箱」，內容除了飲料與食品之外，還有衛生紙、抗菌液等用品等12項商品，商品價值490元、售價259元（約52折），搭配指定信用卡可再折20元，相當於49折優惠，限量5萬箱售完為止。

全家便利商店振興優惠券

優惠日期：即日起至2020年5月5日

優惠列表：https://prod-event.azurewebsites.net/coupon1/

全家便利商店看準箱裝購物需求，4月22日將推出限量5萬箱的「祈福防疫箱」，內含泡麵、飲品、零食、抗菌液、咖啡卡等12類商品。圖／全家便利商店提供 全家便利商店4月22日將推出限量5萬箱的「祈福防疫箱」，售價259元（約52折）。圖／全家便利商店提供

延伸閱讀：

．仙女紅茶超低價19元！全家便利商店「私品茶全品項」統統19元，限時優惠快喝爆

．買一送一、一杯10元全都有！人氣手搖拾覺「開幕系列優惠」太狂，教你一路爽喝到6月