鍋控準備開吃！千葉火鍋推「吃到飽299起」 快閃11天超殺優惠不分早晚

鍋控們快衝！高CP值吃到飽火鍋品牌「千葉火鍋」近期開大招，祭出超狂防疫優惠。4/20至4/30期間，全台指定分店將開放連續11天的限定特價，原價399元最低直接下殺至299元，饕客們一定要把握這波最強好康！

圖／擷取自 千葉火鍋官網

「千葉火鍋」吃得到多款肉品海鮮，火鍋料也超過百種，自助區各式料理及甜點也深受吃到飽控喜愛。4/20起推出超值回饋優惠，其中斗六店獨家4/18搶先開跑，高雄五甲店則唯一延長活動至5/31，最重要的是這兩家分店的粉絲，只要299就能無限爽吃！

千葉火鍋快閃活動也結合北中南區域的分店，同步提供限定促銷價，不過提醒大家，桃竹苗區域優惠得提前至少一天以上電話訂位，並索取優惠編號，其餘則是結帳時別忘了主動出示各店指定活動圖示喔！

圖／擷取自 千葉火鍋官網

除了選擇目前仍在進行中的優惠，即日起到4/26為止的活動期間，只要前一天訂位，2人同行即送1張「免費吃鍋券」，參加店家有宜蘭、中原、金城、五股、林口、介壽。而部分區域則是「3人同行即贈吃鍋券乙張」，活動截至4/30，北部有忠孝、竹北、苗栗、三重店；中南部則有河南、彰化、文心、斗六、嘉義、楠梓、大昌、屏東、台東店。在地的鍋控記得衝一波，下次消費就有免費鍋能吃啦！

千葉火鍋 優惠活動資訊

活動期間：4/20-4/30

注意事項：活動需加收10%服務費，不與其他優惠合併、不再額外加贈免費吃鍋券

北區優惠：林口店、五股店、新莊中原店、土城金城店、宜蘭店平日329元、假日359元。

桃園區優惠：介壽店、南崁店全天329元。

竹苗限定優惠：苗栗店、忠孝店、忠孝店全天359元。

中區優惠(免服務費)：河南店、彰化店全天359元。

雲嘉南優惠：斗六店平日299元、假日329元；嘉義店平日329元、假日359元。

南區優惠(免服務費)：鳳山五甲店全天299元；高雄楠梓店、屏東店全天329元；高雄大昌店、台東店全天359元。

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