快訊

海軍24確診者18人無症狀 陳時中：看起來都是活跳跳

國防部調查敦睦艦隊疫情破口：誠實面對 絕不隱瞞

鍋控準備開吃！千葉火鍋推「吃到飽299起」 快閃11天超殺優惠不分早晚

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 千葉火鍋官網
圖／擷取自 千葉火鍋官網

鍋控們快衝！高CP值吃到飽火鍋品牌「千葉火鍋」近期開大招，祭出超狂防疫優惠。4/20至4/30期間，全台指定分店將開放連續11天的限定特價，原價399元最低直接下殺至299元，饕客們一定要把握這波最強好康！

圖／擷取自 千葉火鍋官網
圖／擷取自 千葉火鍋官網

「千葉火鍋」吃得到多款肉品海鮮，火鍋料也超過百種，自助區各式料理及甜點也深受吃到飽控喜愛。4/20起推出超值回饋優惠，其中斗六店獨家4/18搶先開跑，高雄五甲店則唯一延長活動至5/31，最重要的是這兩家分店的粉絲，只要299就能無限爽吃！

千葉火鍋快閃活動也結合北中南區域的分店，同步提供限定促銷價，不過提醒大家，桃竹苗區域優惠得提前至少一天以上電話訂位，並索取優惠編號，其餘則是結帳時別忘了主動出示各店指定活動圖示喔！

圖／擷取自 千葉火鍋官網
圖／擷取自 千葉火鍋官網

除了選擇目前仍在進行中的優惠，即日起到4/26為止的活動期間，只要前一天訂位，2人同行即送1張「免費吃鍋券」，參加店家有宜蘭、中原、金城、五股、林口、介壽。而部分區域則是「3人同行即贈吃鍋券乙張」，活動截至4/30，北部有忠孝、竹北、苗栗、三重店；中南部則有河南、彰化、文心、斗六、嘉義、楠梓、大昌、屏東、台東店。在地的鍋控記得衝一波，下次消費就有免費鍋能吃啦！

千葉火鍋 優惠活動資訊

活動期間：4/20-4/30

注意事項：活動需加收10%服務費，不與其他優惠合併、不再額外加贈免費吃鍋券

北區優惠：林口店、五股店、新莊中原店、土城金城店、宜蘭店平日329元、假日359元。

桃園區優惠：介壽店、南崁店全天329元。

竹苗限定優惠：苗栗店、忠孝店、忠孝店全天359元。

中區優惠(免服務費)：河南店、彰化店全天359元。

雲嘉南優惠：斗六店平日299元、假日329元；嘉義店平日329元、假日359元。

南區優惠(免服務費)：鳳山五甲店全天299元；高雄楠梓店、屏東店全天329元；高雄大昌店、台東店全天359元。

延伸閱讀：

身份證有1、0、9、5 爽吃吃到飽火鍋「打6折」

芋泥+紅茶溏心蛋神組合！西門町全新「紫米溏心飯糰」用料太豪邁，古早美味每日限量

抹茶

相關新聞

鍋控準備開吃！千葉火鍋推「吃到飽299起」 快閃11天超殺優惠不分早晚

鍋控們快衝！高CP值吃到飽火鍋品牌「千葉火鍋」近期開大招，祭出超狂防疫優惠。4/20至4/30期間，全台指定分店將開放連續11天的限定特價，原價399元最低直接下殺至299元，饕客們一定要把握這波最強

鮑魚＋烏魚子！必勝客「澎湖XO醬鮑滿烏魚子」限960個

隨著母親節即將到來，必勝客限時推出限量960個的「澎湖XO醬鮑滿烏魚子」比薩，以及「澎湖XO醬干貝鮮魷」比薩，還有多款節...

快來嘗鮮！米其林一星「雅閣」、「山海樓」首推外帶

想吃米其林星級料理免排隊，還可以帶著走！台北文華東方酒店最近加碼推出外帶美食2.0版，有超過40款的米其林美饌外帶及精緻...

「零確診我請客」 日出茶太「太極厚茶拿鐵」第2杯0元

今日（17）中央流行疫情指揮中心再傳好消息，國內肺炎疫情依舊保持「0」確診案例，振奮人心。六角國際旗下手搖飲品牌日出茶太...

祥富水產倒閉！網友點出「2大缺點」喊：不意外

開創全台「超市火鍋」熱潮的祥富水產，因為不堪長期虧損，昨（16日）晚間無預警宣布倒閉，消息曝光震驚不少網友。對此有鄉民在PTT發起討論，愛吃海鮮的民眾對停業感到可惜，不過多數人點出「2大缺點」直呼「倒閉不意外！」

連續兩日零確診！全家便利商店推一日限定「指定可口可樂第2件0元」

今天（4月17日）疫情指揮中心宣布連續兩日維持零確診的好消息，全家便利商店繼昨天於App商品預售推出指定咖啡第二杯0元的...

再賀零確診！7-11推一日限定「大杯熱美式咖啡買7送7」限量10萬組

今天（4月17日）中央流行疫情指揮中心再度宣布零確診的好消息，7－ELEVEN感謝防疫期間每天無私付出的人，並為第一線服...

祥富水產關門！旗下「八坂丼屋」與「祥順水產」也停業

首創「火鍋超市」餐飲新型態的「祥富水產」昨晚無預警暫停營業，同屬集團的八坂丼屋與祥順水產也同步停業。記者電詢負責人，電話...

疫情是藉口？祥富水產2年瘋狂展店11家 員工曝從年終欠到本月薪卻倒閉

祥富水產驚傳無預警倒閉，昨日深夜在各大臉書社團都有不少知情人士或內部員工出面爆料，表示自今年以來，包括年終，3月份薪水及4月份月薪皆未發放，讓員工生活都快過不下去，還有內部員工爆料，公司疑似展店速度過快，在兩年內從3間店瘋狂開到11間，卻用此波新冠肺炎當做藉口，讓他大呼：「前一年的確賺翻，接著不知道哪根筋不對，從3家店瘋狂開到11家。」直指祥富經營早有問題。

祥富水產驚倒閉！深度解析台灣第一間「火鍋超市」　靠擺盤、副食漲高客單價

自高雄發跡、台中創業的「祥富水產」，在2018年開創全台的「火鍋超市」熱潮，但是經歷2年過後，在4月16日晚間驚傳倒閉，...

全台「火鍋超市」始祖！「祥富水產」驚傳無預警倒閉，今晚通知全面關店

開創全台「超市火鍋」熱潮的祥富水產，近期遭爆出因長期虧損，因此已於16日晚間宣告停業。祥富水產地處的多間百貨公司也接連證...

慶本周二度零確診！85度C要送一千杯「一顆檸檬紅茶」

為慶祝台灣本週二度零確診，便利商店與飲料品牌推出優惠好康，邀請大家喝飲料。連鎖飲料品牌85℃在16日公布，為感謝中央流行疫情中心與醫護的努力，與全台民眾齊心協力守護台灣，85℃預定送出一千杯免費的「一顆檸檬紅茶」，只要在4/19(日)晚上12點前參加活動，就有機會抽中兌換券。

熱門新聞

他買「丼飯」被店員糾正唸法 正確讀音曝光網友驚：我都唸錯

「炸雞大獅」進駐南港車站 開幕首二日炸雞套餐買1送1

芒果手搖快喝爆！麻古茶坊新品「芝芝芒果果粒」攜手人氣楊枝甘露回歸，全台3大門市搶先開賣

仙女紅茶超低價19元！全家便利商店「私品茶全品項」統統19元，限時優惠快喝爆

鮑魚＋烏魚子！必勝客「澎湖XO醬鮑滿烏魚子」限960個

助銷台灣農產品！One PChome「果然好農」加碼贈P幣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。