是誰贏過辛拉麵？ 網友熱議十大超人氣「韓國泡麵」來了
只知道辛拉麵就落伍了！
防疫在家，最好的良伴，大家一定馬上想到泡麵。不過走進超商架上空空，想網購也全在「補貨中」，尤其是韓國泡麵，更是一包難求，到底想逼死誰！
近年來進口泡麵盛行，不用出國就可以買到各國超夯的人氣泡麵，尤其韓國泡麵更是大舉入侵，尤其是怎麼煮都還是香Q有勁的「辛拉麵」，更成為大人小孩的愛。
今日DailyView網路溫度計就用《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出網路討論度最高的前十大韓國泡麵，偷偷說，第一名可不是辛拉麵！
image source:line
第十名：起司拉麵
第十名是韓國不倒翁OTTOGI的「起司風味拉麵」，可是濃郁系的最愛，還有升級版「真起司拉麵」，直接從起司粉進化到起司醬，包裝上大大的「REAL」就是告訴你，這包裡頭是正港的起司，絕對夠濃夠奶夠滋味！
網友這麼說：
「起司的超好吃!我吃了一次還會想在吃」
「我都另外再加一片起司～瞬間濃n次方」
「我不太敢吃起司但是這個我超愛」image source:博客來
第九名：金拉麵
不倒翁出的「金拉麵」，有原味和辣味兩種，兩種口味各有擁戴者，還有人偷偷透露好吃秘訣，要辣味加原味一起煮最好吃。香Ｑ麵條加上夠味的湯頭，尤其是價格親民，被大家狂推「CP值超高選項」！
網友這麼說：
「原味加蛋超好吃的❤️️」
「湯有辣又不會辣舌頭」
「真的超好吃的，價格不貴，CP值超高」image source:Ottogi UAE
第八名：辣炒年糕冬粉
韓國Otaste推出的「辣炒年糕冬粉」，在一片拉麵海中殺出重圍，成為第八名。將韓國國民美食「年糕」與冬粉放入韓式辣醬，超道地口味讓你一秒到韓國，而且用微波爐或是平底鍋都能過快速完成，方便又好吃。
網友這麼說：
「可以加點起司 比較能降低辣度唷」
「年糕QQ的還蠻好吃的，醬汁也很有味道」
「這個真的好吃 連我韓國朋友也喜歡」image source:博客來
第七名：安城湯麵
第七名是韓國家庭必備的「安城湯麵」，跟辛拉麵一樣都是農心出品，兩者麵條一樣Ｑ，不過這款辣度大大降低，大概是小辣程度，湯頭則是韓國傳統風味，適合怕辣又想韓一下的你～
網友這麼說：
「辛香但不嗆辣的香味非常深得我心」
「湯有淡淡的海帶味，喝起來有大海的味道」
「物美價廉又好吃」image source:農心辛拉麵FB
第六名：火山辣雞鐵板炒麵
再來是八道Paldo這款嗜辣者都愛的「火山辣雞鐵板炒麵」，吃過的都說辣，甚至只要吃一口，就能夠噴火的程度，獨家黑色醬包、辣死人不償命的甜辣醬和粗麵條，甜甜辣辣超過癮，不過怕辣的最好不要輕易嘗試喔，整包加下去真的會哭出來。
網友這麼說：
「涮嘴好吃到停不下來」
「超麻超辣，直衝喉嚨」
「加三分之一就夠了，整包辣到舌頭痛」image source:PCHOME
第五名：炸王 炸醬麵
農心不只出湯麵，乾麵也有「炸王酢醬麵」入榜。這款酢醬麵在網路上好評不斷，醬汁跟台式完全不同，鹹中帶著一點甜提味，麵條也很有嚼勁，還可以跟辛拉麵加入一起煮，兩個醬包放在一起，變成第三種口味。
網友這麼說：
「口感Q彈非常有勁」
「真的有炸醬麵之王的風範」
「好吃到連醬汁都舔到超乾淨」image source:農心辛拉麵FB
第四名：浣熊香辣海鮮炒烏龍麵
第四名是農心的「浣熊香辣海鮮炒烏龍麵」，超級粗的烏龍麵條，煮過將水倒掉，加入滿滿的配料包，攪拌後有滿滿海鮮味，吃起來香香辣辣又帶點甜，底蘊則是滿滿鮮味，最重要的是裡面還有超可愛的「浣熊魚板」，看了心情也超好！
網友這麼說：
「吃起來還帶有濃郁的鰹魚香氣」
「入口有後座力的辣勁」
「浣熊魚板讓人少女心噴發」image source:農心辛拉麵FB
第三名：金螃蟹海鮮風味拉麵
第三名是鼎鼎大名的「金螃蟹海鮮風味拉麵」，之前在好市多出沒就爆紅，麵條扁扁的，不是一般韓國泡麵的粗Ｑ，反而比較接近台灣的蒸煮麵，湯頭鮮濃鹹辣，重口味的人一吃就愛上！
網友這麼說：
「後勁就上來了，辣，不過辣的很舒服」
「有螃蟹味的海鮮湯底，甜甜辣辣」
「超級適合加青菜，吸滿湯汁的菜很讚」image source:PCHOME
第二名：辛拉麵
提到韓國泡麵，十個人一定有九個人會想到「辛拉麵」，從韓國一路紅到台灣的辛拉麵，夠辣夠嗆，麵條吸了飽滿的湯汁，還是彈牙不軟爛，難怪是網友最愛的第二名。其實台灣版本是全素的，韓版則是有牛肉粉調味，吃起來不太一樣喔！
網友這樣說：
「好處是麵條煮很久都不會爛」
「加起司真的是重點」
「加起司條跟牛奶 讚，我通常都只加三分之二包辣粉」image source:農心辛拉麵FB
第一名：火辣雞肉風味鐵板炒麵
來來來，第一名Samyang三養「辣雞麵」口味超多種，奶油白醬風、兩倍辣、炸醬風、湯麵，連冷拌麵都有，第一次吃可以從「韓國火辣雞肉風味鐵板炒麵」開始，先甜後辣，辣中散發淡淡甜，超刺激的辣味直接攻佔，至於無辣不歡的朋友們都推粉色、黃色和黑色。
網友這樣說：
「粉紅色的我吃到辣的快瘋掉」
「除了麻辣以外的都很愛 每個禮拜都至少會想吃一次」
「湯又辣又甜又鹹，每次都很想把湯全部喝完」image source:PCHOME
【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月18日至2020年04月16日，共一年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『韓國泡麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】https://t.me/dailyviewtw
★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言