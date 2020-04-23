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是誰贏過辛拉麵？ 網友熱議十大超人氣「韓國泡麵」來了

DailyView / 網路溫度計提供

只知道辛拉麵就落伍了！

防疫在家，最好的良伴，大家一定馬上想到泡麵。不過走進超商架上空空，想網購也全在「補貨中」，尤其是韓國泡麵，更是一包難求，到底想逼死誰！

近年來進口泡麵盛行，不用出國就可以買到各國超夯的人氣泡麵，尤其韓國泡麵更是大舉入侵，尤其是怎麼煮都還是香Q有勁的「辛拉麵」，更成為大人小孩的愛。

今日DailyView網路溫度計就用《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出網路討論度最高的前十大韓國泡麵，偷偷說，第一名可不是辛拉麵！

image source:line

金螃蟹拉麵

第十名：起司拉麵

第十名是韓國不倒翁OTTOGI的「起司風味拉麵」，可是濃郁系的最愛，還有升級版「真起司拉麵」，直接從起司粉進化到起司醬，包裝上大大的「REAL」就是告訴你，這包裡頭是正港的起司，絕對夠濃夠奶夠滋味！

網友這麼說：

「起司的超好吃!我吃了一次還會想在吃」

「我都另外再加一片起司～瞬間濃n次方」

「我不太敢吃起司但是這個我超愛」

image source:博客來

第九名：金拉麵

不倒翁出的「金拉麵」，有原味和辣味兩種，兩種口味各有擁戴者，還有人偷偷透露好吃秘訣，要辣味加原味一起煮最好吃。香Ｑ麵條加上夠味的湯頭，尤其是價格親民，被大家狂推「CP值超高選項」！

網友這麼說：

「原味加蛋超好吃的❤️️」

「湯有辣又不會辣舌頭」

「真的超好吃的，價格不貴，CP值超高」

image source:Ottogi UAE

第八名：辣炒年糕冬粉

韓國Otaste推出的「辣炒年糕冬粉」，在一片拉麵海中殺出重圍，成為第八名。將韓國國民美食「年糕」與冬粉放入韓式辣醬，超道地口味讓你一秒到韓國，而且用微波爐或是平底鍋都能過快速完成，方便又好吃。

網友這麼說：

「可以加點起司 比較能降低辣度唷」

「年糕QQ的還蠻好吃的，醬汁也很有味道」

「這個真的好吃 連我韓國朋友也喜歡」

image source:博客來

第七名：安城湯麵

第七名是韓國家庭必備的「安城湯麵」，跟辛拉麵一樣都是農心出品，兩者麵條一樣Ｑ，不過這款辣度大大降低，大概是小辣程度，湯頭則是韓國傳統風味，適合怕辣又想韓一下的你～

網友這麼說：

「辛香但不嗆辣的香味非常深得我心」

「湯有淡淡的海帶味，喝起來有大海的味道」

「物美價廉又好吃」

image source:農心辛拉麵FB

第六名：火山辣雞鐵板炒麵

再來是八道Paldo這款嗜辣者都愛的「火山辣雞鐵板炒麵」，吃過的都說辣，甚至只要吃一口，就能夠噴火的程度，獨家黑色醬包、辣死人不償命的甜辣醬和粗麵條，甜甜辣辣超過癮，不過怕辣的最好不要輕易嘗試喔，整包加下去真的會哭出來。

網友這麼說：

「涮嘴好吃到停不下來」

「超麻超辣，直衝喉嚨」

「加三分之一就夠了，整包辣到舌頭痛」

image source:PCHOME

第五名：炸王 炸醬麵

農心不只出湯麵，乾麵也有「炸王酢醬麵」入榜。這款酢醬麵在網路上好評不斷，醬汁跟台式完全不同，鹹中帶著一點甜提味，麵條也很有嚼勁，還可以跟辛拉麵加入一起煮，兩個醬包放在一起，變成第三種口味。

網友這麼說：

「口感Q彈非常有勁」  

「真的有炸醬麵之王的風範」

「好吃到連醬汁都舔到超乾淨」

image source:農心辛拉麵FB

第四名：浣熊香辣海鮮炒烏龍麵

第四名是農心的「浣熊香辣海鮮炒烏龍麵」，超級粗的烏龍麵條，煮過將水倒掉，加入滿滿的配料包，攪拌後有滿滿海鮮味，吃起來香香辣辣又帶點甜，底蘊則是滿滿鮮味，最重要的是裡面還有超可愛的「浣熊魚板」，看了心情也超好！

網友這麼說：

「吃起來還帶有濃郁的鰹魚香氣」

「入口有後座力的辣勁」

「浣熊魚板讓人少女心噴發」

image source:農心辛拉麵FB

第三名：金螃蟹海鮮風味拉麵

第三名是鼎鼎大名的「金螃蟹海鮮風味拉麵」，之前在好市多出沒就爆紅，麵條扁扁的，不是一般韓國泡麵的粗Ｑ，反而比較接近台灣的蒸煮麵，湯頭鮮濃鹹辣，重口味的人一吃就愛上！

網友這麼說：

「後勁就上來了，辣，不過辣的很舒服」

「有螃蟹味的海鮮湯底，甜甜辣辣」

「超級適合加青菜，吸滿湯汁的菜很讚」

image source:PCHOME

第二名：辛拉麵

提到韓國泡麵，十個人一定有九個人會想到「辛拉麵」，從韓國一路紅到台灣的辛拉麵，夠辣夠嗆，麵條吸了飽滿的湯汁，還是彈牙不軟爛，難怪是網友最愛的第二名。其實台灣版本是全素的，韓版則是有牛肉粉調味，吃起來不太一樣喔！

網友這樣說：

「好處是麵條煮很久都不會爛」

「加起司真的是重點」

「加起司條跟牛奶 讚，我通常都只加三分之二包辣粉」

image source:農心辛拉麵FB

第一名：火辣雞肉風味鐵板炒麵

來來來，第一名Samyang三養「辣雞麵」口味超多種，奶油白醬風、兩倍辣、炸醬風、湯麵，連冷拌麵都有，第一次吃可以從「韓國火辣雞肉風味鐵板炒麵」開始，先甜後辣，辣中散發淡淡甜，超刺激的辣味直接攻佔，至於無辣不歡的朋友們都推粉色、黃色和黑色。

網友這樣說：

「粉紅色的我吃到辣的快瘋掉」

「除了麻辣以外的都很愛 每個禮拜都至少會想吃一次」

「湯又辣又甜又鹹，每次都很想把湯全部喝完」

image source:PCHOME


【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月18日至2020年04月16日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『韓國泡麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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