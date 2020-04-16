慶本周二度零確診！85度C要送一千杯「一顆檸檬紅茶」

為慶祝台灣本週二度零確診，便利商店與飲料品牌推出優惠好康，邀請大家喝飲料。連鎖飲料品牌85℃在16日公布，為感謝中央流行疫情中心與醫護的努力，與全台民眾齊心協力守護台灣，85℃預定送出一千杯免費的「一顆檸檬紅茶」，只要在4/19(日)晚上12點前參加活動，就有機會抽中兌換券。

圖／85℃提供

85℃在粉專公布活動辦法為：到留言區tag一位姓林的朋友，打上今日零確診！一天一顆檸檬，補充維他命C，就有機會抽中一顆檸檬紅茶乙杯（獎品為一顆檸檬紅茶的85 Cafe APP免費兌換券1張），總數為一千杯，每人限抽乙杯，4/23(四)於85℃粉專公布中獎名單。飲料贈獎活動內容僅供參考，如有更動，以店家臉書活動辦法公告為準。

85℃臉書活動辦法說明

在04/19(日)23:59前找你姓『林』的朋友，在店家活動頁留言「林XX，今日零確診！一天一顆檸檬，補充維他命C」，就有機會抽中一顆檸檬紅茶兌換券共1,000杯，每人限抽1杯，04/23(四)公布中獎名單。

注意事項：

1.獎品為一顆檸檬紅茶的85 Cafe APP免費兌換券1張。

2.得獎者必須為85 Cafe APP會員。

3.期限內(4/30(四) 中午12:00前)得獎者未回傳領獎資料，視同放棄。

4.若得獎人未於期限內回覆基本資料(真實姓名、APP會員註冊電話)，或資料填寫錯誤、不完整，導致獎品無法送達APP的票券匣，則視同放棄，不另補發，資格亦不遞補。

5.本活動的APP免費兌換券，發送至85 Cafe APP的票券匣。

6.發券期間：5/4(一)~5/8(五)；兌換期間：5/4(一)~6/30(二)

7.如遇不可抗拒因素，本公司保留修改活動辦法之權利，如有變動以粉絲團公告為準。

圖片僅供參考，贈品以實物為準，如有更動，以店家臉書活動辦法公告為準。