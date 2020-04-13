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3公分厚實牛排任吃！天蔥牛排超狂「牛排吃到飽優惠」加碼延長，每人699元無限加點

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／FB「Mr. Onion 天蔥牛排」
圖／FB「Mr. Onion 天蔥牛排」

如果你平常熱愛吃到飽，那就千萬別錯過號稱最快回本的必吃餐點！Mr.Onion天蔥牛排推出經典「699吃到飽活動」，即日起至4/30，凡是點套餐，即可無限加點厚達3公分的沙朗牛排，簡直是食肉控們的最強福利！

圖／FB「Mr. Onion 天蔥牛排」
圖／FB「Mr. Onion 天蔥牛排」

異國風的牛排館「天蔥牛排」這次祭出超狂「699元牛排吃到飽」，不僅提供「美國肩胛沙朗」任大家無限續點，不吃牛的人也可選擇「香料梅花豬」、「酥脆法式雞腿」、「季節鮮魚」等人氣主食，四款肉品任吃！而附餐也有開胃菜、湯品、甜點及飲料，讓大家飽足感爆發。

圖／FB「Mr. Onion 天蔥牛排」
圖／FB「Mr. Onion 天蔥牛排」

期間限定的「699吃到飽」原本只到4/19，但近日已宣佈加碼延長至4月底，喜歡大口吃肉的人，別忘了在優惠結束前衝一波啦！

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