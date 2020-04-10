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素食老牌也落幕！ 30年老店「蓮池閣」 宣布4/15結束營業

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／取自蓮池閣粉絲團
圖／取自蓮池閣粉絲團

受到疫情影響，餐飲圈陸續宣告熄燈落幕，經營將近30年的素食店老牌「蓮池閣」，亦宣布至4/15熄燈結束營業。

於台北市信義路四段經營近30年的「蓮池閣」，在素食界小有名氣，星級老字號「蓮池閣」素菜餐廳，是以平價就能享用餐點、點心吃到飽，還有飲料無限暢飲的吃到飽老口碑餐廳，也經不起這一波疫情嚴峻影響宣告落幕。

圖／取自蓮池閣粉絲團
圖／取自蓮池閣粉絲團

該餐廳現已公告於4月15日結束營業，並呼籲持有蓮池閣餐券顧客請於109/04/16-109/04/25上午10:00-下午4:00到蓮池閣餐廳辦理退券。

圖／取自蓮池閣粉絲團
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