素食老牌也落幕！ 30年老店「蓮池閣」 宣布4/15結束營業

披薩是許多民眾喜愛的美食之一，想要慶祝或懶得煮飯時，叫外送披薩快速又方便，但打開盒子會發現披薩中間都會放一個小小的白色三角架，這究竟有什麼作用？一名網友在臉書上好奇的提問尋求解答，許多鄉民紛紛留言提出看法，當中也有知情的內行人提供正確答案，化解了許多人心中的疑問。

2020-04-10 12:33