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Buffet控快衝！全台首創「499元外帶吃到飽」 鐵板燒、美式牛排統統打包帶回家

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
飯店餐廳提供餐盒讓顧客開心夾滿滿都沒關係。 圖／台南大億麗緻酒店官網
飯店餐廳提供餐盒讓顧客開心夾滿滿都沒關係。 圖／台南大億麗緻酒店官網

飯店業飽受疫情影響，各個業者無不祭出促銷優惠方案吸引顧客消費。因應疫情嚴峻，考量社交距離，台南大億麗緻酒店出奇招囉！首創Buffet「499元外帶爽爽夾、爽爽呷優惠方案」，隨意任選滿桌料理台好料，美式、日式與港式等都有，還有超精緻甜點飲料任你挑，只到四月底喔！

打著全台首創的名號，位在西門路的台南大億麗緻飯店別出心裁，響應社交距離政策也考量顧客現在外帶用餐居多，特定研擬出「499優惠Buffet外帶專案」。走進共同市場自助餐廳後，會收到服務員3只餐盒、1個湯碗杯與1個飲料杯，便可以開始夾取包含招牌超稚嫩的鐵板燒骰子牛、爐烤牛排與超鮮甜海鮮美食外，還有日式壽司、港式飲茶點心、甜品等多國佳餚，你以為就這樣了嗎？優惠期間還特別推出養生抗疫美食，搭配風味台啤、飲料與時令蔬果，統統任選打包帶回家，吃到飽控趁現在快衝一波！

琳瑯滿目的各式佳餚，有招牌鐵板燒、美式牛排與日港式等多樣美食選擇。 圖／台南大億麗緻酒店官網
琳瑯滿目的各式佳餚，有招牌鐵板燒、美式牛排與日港式等多樣美食選擇。 圖／台南大億麗緻酒店官網

優惠活動即日起到4月30日，可外帶時段為平日晚餐（週二除外）與六日的午晚餐，一律499元，若怕夾不夠，還可以加100元升級超大容量微波盒，客製化顧客的需求。值得注意的是，前來消費的顧客需自備外袋提袋，餐廳不另外提供，且為確保新鮮美食，不提供生魚片等生鮮打包。想要享受高級Buffet又擔心群聚危險的顧客，不用考慮啦，快前往使用五星級台南大億麗緻酒店推出的「499元外帶Buffet」優惠專案囉！

五星級的台南大億麗緻酒店 圖／台南大億麗緻酒店官網
五星級的台南大億麗緻酒店 圖／台南大億麗緻酒店官網

台南大億麗緻酒店

地址：台南市中西區西門路一段660號

電話：（06）213－5555

網址：http://tainan.landishotelsresorts.com/chinese-trad/

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