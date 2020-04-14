柴犬飯糰便當也太萌了！ 一切就從爸爸的愛心誕生

柴犬飯糰便當精選南部有機雞蛋製作玉子燒，蓮藕片以有機紅龍果染色。唐揚炸雞塊香脆不油膩。

【圖／文：行遍天下】

好運私廚的柴犬飯糰便當不但健康養生，還有那超萌的柴犬作陪，光看心情就好。「當初為吸引女兒注意力，做了柴犬便當，沒想到她一吃就喜歡。」老闆心想：「如果自家小孩都愛吃，那麼拿出來賣，應該不成問題。」

一品花雕雞便當主菜分量足，配菜也健康豐富。

好運私廚南洋餐盒也是專賣各種吐司與南洋料理的好運吐司商行。

柴犬飯糰是餐盒主角，不僅有超萌可愛的外型，飯糰裡還包了鮪魚沙拉，口感更為豐富，由於製作耗時費工，每日限量供應，賣完就沒了。雖然以模具塑型，但擠壓的力道和米飯的軟硬度，都關係著飯糰製作的成功與否；至於幫柴犬頭染色的柴魚醬油，和做製作柴犬五官的海苔片，過程也要小心翼翼。以少油、少鹽為概念設計的柴犬飯糰便當，食材烹調幾乎都是清淡水煮，就連裡頭最油的唐揚炸雞塊，吃起來也不油膩。

推薦野餐點：中央公園可說是高雄都市之肺，茂密的林蔭、完善的步道、碧綠的水池，又鄰近城市光廊、新堀江商圈、漢神商圈，向來是高雄人城市休閒、感受綠意的最佳去處。





景點介紹

好運私厨南洋餐盒

地址：高雄市前金區自強三路211號

電話：0912-957766

網址：www.facebook.com/OverFlowBento

營業：11:00∼15:00(每月第二、四週六及週日休)

價位：柴犬飯糰便當150元、一品花雕雞便當120元