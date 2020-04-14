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柴犬飯糰便當也太萌了！ 一切就從爸爸的愛心誕生
【圖／文：行遍天下】
好運私廚的柴犬飯糰便當不但健康養生，還有那超萌的柴犬作陪，光看心情就好。「當初為吸引女兒注意力，做了柴犬便當，沒想到她一吃就喜歡。」老闆心想：「如果自家小孩都愛吃，那麼拿出來賣，應該不成問題。」
柴犬飯糰是餐盒主角，不僅有超萌可愛的外型，飯糰裡還包了鮪魚沙拉，口感更為豐富，由於製作耗時費工，每日限量供應，賣完就沒了。雖然以模具塑型，但擠壓的力道和米飯的軟硬度，都關係著飯糰製作的成功與否；至於幫柴犬頭染色的柴魚醬油，和做製作柴犬五官的海苔片，過程也要小心翼翼。以少油、少鹽為概念設計的柴犬飯糰便當，食材烹調幾乎都是清淡水煮，就連裡頭最油的唐揚炸雞塊，吃起來也不油膩。
景點介紹
好運私厨南洋餐盒
地址：高雄市前金區自強三路211號
電話：0912-957766
網址：www.facebook.com/OverFlowBento
營業：11:00∼15:00(每月第二、四週六及週日休)
價位：柴犬飯糰便當150元、一品花雕雞便當120元
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