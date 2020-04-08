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免出門爽吃豬肋排！美式TGI FRIDAYS推「外帶個人餐盒」，最低只要190元

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
TGI FRIDAYS推外帶個人餐盒，外送平台則在4/16同步上線。圖／TGI FRIDAYS Taiwan
TGI FRIDAYS推外帶個人餐盒，外送平台則在4/16同步上線。圖／TGI FRIDAYS Taiwan

因應疫情，目前不太適合長時間在外逗留或外食，各家餐飲陸續釋出防疫優惠方案。這次美式餐廳TGI FRIDAYS首度推出5款「個人外帶餐盒」，加碼「買五送一」期間限定優惠，揪團訂購越多越划算！

TGI FRIDAYS新推5款美式餐盒，包含熱門招牌「雙醬炭烤豬肋排飯」、「黃金魚柳鮮蔬義大利麵」、「紫蘇炭烤雞肉蕃茄義大利麵」、「香辣泰國雞肉飯」、「清新香橘雞肉沙拉」，價位介於190元到350元，主打每日新鮮現做。即日起到5/31的活動期間，只要至全台FRIDAYS餐廳外帶餐盒，每購買一個餐盒即贈一點，集滿5點即贈送250元以下的沙拉、雞肉飯、炭烤雞肉麵餐盒三選一，兌換期限可至6/15。

不僅如此，TGI FRIDAYS也將從4/16起，正式與Uber Eats外送平台合作，並獨家推出2款菜色，讓大家不用出門也能爽吃熟悉料理，喜歡美式的人可以準備外帶、外送訂起來囉！

招牌豬肋排及培根起司漢堡為店內人氣餐點。圖／TGI FRIDAYS官網
招牌豬肋排及培根起司漢堡為店內人氣餐點。圖／TGI FRIDAYS官網

另外，截至4/20為止，到店用餐也可享天天85折優惠，8大人氣餐點任大家挑，包含雙醬炭烤豬肋排、自創開胃菜組合、香辣泰國雞肉麵、雞肉凱撒沙拉、培根起司漢堡、鮮蔬農夫漢堡、霸氣總裁拼盤、板腱牛排。

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