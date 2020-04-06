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詹記麻辣火鍋推「外帶1人鴛鴦鍋」！台北最夯火鍋在家也吃得到 5種選項任你挑
台北最熱門的火鍋老字號「詹記麻辣火鍋」搬遷至新店後，每日現場候位人潮不斷，想訂位依舊不簡單。近期因應疫情，詹記特別推出「外帶一人鴛鴦鍋」，讓火鍋控們免出外等待排隊人龍，可以把經典美食帶回家！
「詹記麻辣火鍋」4月推出外帶限定的一人份鴛鴦鍋，內附2種精選麻辣湯底及大骨昆布清湯底，鍋底各含3塊鴨血及豆腐，為店內重頭戲必嘗！另外，主食可白飯或科學面二選一，並加碼詹記好料組如菜類、貢丸、芋頭、米血糕等。而肉類提供5種火鍋肉片選項，含美國翼板牛、美國牛五花、台灣松阪豬、台灣梅花豬及台灣培根豬，價格從新台幣450元至550元不等。
雖是屬於詹記的防疫新方案，但也算是造福了各位火鍋控。不過提醒大家，店家均提供生食，因此外帶鴛鴦鍋需自行烹煮，但在家吃得到最夯麻辣鍋，還能自行加料，大家千萬別錯過啦！
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