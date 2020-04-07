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爆餡刈包只要50元！桃園「刈起吃包」用料超狂，特色古早味平日才吃得到

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@papa90242授權、IG@bud317授權
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小吃控快筆記！桃園南昌路上有台可愛的餐車，每日限量販售平價但用料豪邁的手工刈包，去年11月正式開幕以來就備受歡迎，特色古早味讓人每款都想嚐鮮！

圖／IG@bud317授權
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「刈起吃包」共提供3種口味，特別的是，店家將傳統小吃結合異國風食材，打造鹹香口感「韓式泡菜爌肉刈包」及「泰式嘎拋豬刈包」。其中最高人氣的莫過於泰式風格的刈包，Q軟的外皮包滿酸辣滋味的泰式打拋豬，辣度可依個人喜好調整。不少饕客都表示賣相好且十分開胃，吃了一個就想吃第二個！

圖／IG@papa90242授權
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「韓式泡菜爌肉刈包」售價55元，其他兩款只需要新台幣50元即可帶走，絕對是名副其實的大份量銅板美食。經典的「媽媽味爌肉刈包」吃得到大塊不肥膩的爌肉，加上酸菜、香菜、花生粉的組合，讓大家得以體驗熟悉家常味。若想體驗升級版口感，也可選擇加蛋，作為豐富的一餐！

圖／IG@255gdviu授權
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另外，在現場購買刈包，加購紅茶可折抵5元，搭配一杯20元的紅茶，中和了整體味道，飽足感也再加倍。不過「刈起吃包」週末公休，所以有興趣的人千萬別錯過平日才吃得到的美食囉！

圖／IG@255gdviu授權
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刈起吃包

地址：台灣桃園市蘆竹區南昌路281號

時間：週一至週五11:00-18:00

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