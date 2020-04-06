桃園人快衝啊！麥當勞推「吉事蛋堡買一送一」優惠，一路爽吃到6月
桃園麥粉站出來！麥當勞近期推出桃園人限定優惠，即日起至6/2為止，憑「桃園市民卡」至桃園市麥當勞消費，即可享有經典早餐「吉事蛋堡」買一送一！
早餐吃得好才能補充一整天能量，所以一人吃兩份也完全沒問題！這次麥當勞推出「桃園市民卡」限定優惠，每日10:30前到桃園麥當勞門市櫃檯或得來速消費，出示卡片單點「吉事蛋堡」，立馬享買一送一優惠。每家餐廳每日可兌換100個，桃園人千萬別錯過，還沒辦市民卡的人趕快辦起來吧！
其他縣市的麥粉先別難過，一起敲碗期待相似優惠的同時，別忘了還有歡樂送「美味三選一買一送一」默默陪伴大家，截至4/28為止，在網路訂餐時輸入代碼「MDS2020」，也有大薯、四塊麥克雞塊、勁辣香雞翅的買一送一選項喔！
桃園市民卡 麥當勞吉事蛋堡買一送一
活動期間：即日起至6/2（二）
活動不適用餐廳：中壢崇光店；桃園愛買店；內壢家樂福店；桃園經國家樂福店；南崁台茂店；中壢家樂福店
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