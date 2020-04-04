肯德基蛋撻新口味+1！KFC「焙茶白玉Q蛋撻、焙茶拿鐵咖啡」將上市，加碼花生脆雞快吃爆

KFC蛋撻派站出來！肯德基原味葡式蛋撻備受民眾喜愛，總會不定時推出限定口味，如焦糖蘋果、抹茶、可可雲朵等都曾引起嚐鮮熱潮。本次首推「焙茶白玉Q蛋撻」，4/7起截至6/22為止都可購入，大家別忘了搶先吃一波啊！

全新口味的肯德基蛋撻，最後會在上方撒上麥仁。圖／肯德基

配合母親節，肯德基準備了「宅心濃厚」母親節外送大餐，一次推出3款超強新品。肯德基引進日本九州鹿兒島焙茶，打造新品「鹿兒島焙茶白玉Q蛋撻」及「焙茶拿鐵咖啡」，讓喜歡濃郁滋味的焙茶粉絲們，可以獨享新滋味。其中最新口味的蛋撻，除了饕客們熟悉的經典脆皮基底，內餡夾雜白玉麻糬，最後再淋上焙茶醬及搭配香烤有機麥仁，特色組合讓人期待感爆發！

「鹿兒島焙茶拿鐵咖啡」全天供應，販售期間為4/7-6/8。圖／肯德基

除了焙茶系列，4/7也將同步開賣「濃情花生脆雞」，嚴選雲林在地花生特製成獨家花生醬，招牌炸雞的酥脆外皮，佈滿濃厚的花生滋味，鹹香口感豐富，邪惡組合超欠吃。正餐時段（10：30後）供應，只販售至5/18，炸雞控千萬別錯過啦！

圖／肯德基

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