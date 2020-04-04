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把握清明連假優惠！「星巴克買一送一、麥當勞咖啡免費送」 精選8大最狂優惠別錯過

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克臉書粉絲專頁、麥當勞官網
圖／星巴克臉書粉絲專頁、麥當勞官網

清明連假默默來到尾聲，但各大業者祭出的美食好康，仍在線等候大家！從咖啡、抹茶飲料、伴手禮到拉麵，甚至百貨美食也有，開工前趕緊把握這波優惠慰勞自己吧！

麥當勞｜得來速免費送咖啡、歡樂送買一送一

配合清明連假，麥當勞推出「得來速免費送咖啡」活動，造福夜貓族和開車族。截至4/5為止的凌晨00:00至05:00，只要在全台麥當勞得來速出示「麥當勞報報APP新訊」通知，即可免費兌換一杯價值55元的特選黑咖啡，為旅途充電。

圖／麥當勞官網
圖／麥當勞官網

另外，備受麥粉喜愛的歡樂送「美味三選一買一送一」優惠已延長至4/28。消費者使用「24小時歡樂送」網路訂餐時，只要輸入全新優惠代碼「MDS2020」，即可從大薯、四塊麥克雞塊、勁辣香雞翅中三選一，享「同品項買一送一」！

星巴克｜買一送一

除了4月中首波星光好友分享日，星巴克也特別釋出「LINE Pay 專屬好友分享日」，只要在4/6、4/7兩日的11:00至20:00，透過LINE Pay原價支付2杯相同容量/風味/冰熱飲料，即可享有好友分享買一送一優惠。

而星巴克也與Uber Eats合作，即日起至4/14，若於Uber Eats外送平台點購「特選馥郁那堤大杯/特大杯」，其中一杯即由星巴克招待。

圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團

奎克咖啡｜買一送一

為了歡慶4週年，奎克咖啡釋出咖啡買一送一超狂優惠。只要身分證字號包含0、4、9任一碼，即日起截至4/30，連續30天都可享有咖啡「同品項買一送一」！

奎克咖啡推出咖啡買一送一活動，只要身分證字號包含0、4、9三碼，整個4月天天皆可享優惠。圖／Cuiqu Coffee 奎克咖啡
奎克咖啡推出咖啡買一送一活動，只要身分證字號包含0、4、9三碼，整個4月天天皆可享優惠。圖／Cuiqu Coffee 奎克咖啡

萊爾富｜美式咖啡買一送一

超商咖啡優惠當然不能少！截至4/7為止，到全台萊爾富門市購入「大冰熱美式咖啡」，即可享買一送一優惠，而即日起到4/6期間，購買大美式、中熱美式、大熱卡布、中熱卡布等指定咖啡，也有買20杯送20杯優惠。

圖／萊爾富提供
圖／萊爾富提供

Dazzling Café｜抹茶飲品買一送一

以「蜜糖吐司」聞名的Dazzling Café，近日推出抹茶季新品，更於清明連假期間推出內用限定的「抹茶飲品買一送一」，抹茶控可別錯過啦！

圖／Dazzling Cafe提供
圖／Dazzling Cafe提供

宮原眼科｜戴口罩，糕餅、點心買一送一

台中指標性人氣冰店「宮原眼科」，特別祭出「買一送一」活動，4/12為止，只要戴口罩到中山路門市消費，購買糕餅、點心即可享有同品項買一送一優惠，若想購入超值伴手禮可要趁現在囉！

圖／擷取自 宮原眼科FB
圖／擷取自 宮原眼科FB

NAGI凪拉麵｜拉麵買一送一

拉麵控也有福啦！NAGI凪拉麵推出拉麵「買一送一」超狂優惠，點任一拉麵，即贈一張「拉麵兌換券」，讓喜歡拉麵的粉絲，下次用餐即可免費吃到美味的拉麵。4/5為止每日午晚開放限量各10名，兌換券使用期限可至4/30，現在就出發才行啦！

圖／Ramen Nagi Taiwan粉絲團
圖／Ramen Nagi Taiwan粉絲團

SOGO復興館｜指定美食、商品買一送一

SOGO復興館聯手忠孝館，於連假期間釋出獨家優惠，其中包括哈根達斯、第8口鳳梨酥、咖樂迪咖啡農場、Lt布列塔尼餅乾、凱林鐵板燒等推出指定商品買一送一優惠。微熱山丘、吉可頌以及新加坡米其林必比登推介的松發肉骨茶，也推出了限定優惠。

SOGO忠孝館「春櫻美食展」4/3至4/7推出美食快閃優惠。本報資料照片
SOGO忠孝館「春櫻美食展」4/3至4/7推出美食快閃優惠。本報資料照片

另外，指定日期優惠也包括4/4 MOS漢堡摩斯薯條買一送一、泰飽打拋豬麵(套餐)買一送一、不二家 千層切片蛋糕買一送一等；4/5則可享小南門傳統綜合豆花買一送一。

延伸閱讀：

4月好康不停歇！星巴克限定2日「買一送一」來襲，加碼芒果抹茶星冰茶多款新品

SOGO復興館、忠孝館聯手 連假小確幸人氣美食買一送一

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