快訊

頒褒揚令給郝柏村？蔡英文：理所當然

台灣若大規模檢測 專家：等同按下醫療自爆鈕

超夯「遠東泡泡冰」進駐7-11！3大超商熱銷冰品一次看，萊爾富吃得到日韓人氣冰品

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
超商紛紛推出全新冰品。 圖／全家臉書粉專 圖／IG網友yokowang55授權
超商紛紛推出全新冰品。 圖／全家臉書粉專 圖／IG網友yokowang55授權

隨著春意掃台，溫度也漸漸回暖，各大超商紛紛祭出新冰品，無疑是要給冰品控滿滿的味覺與視覺饗宴！因此，幫大家整理7-11、萊爾富與全家Family Mart日前一推出就讓網友激推的人氣冰品！

7-11

基隆早已響徹雲霄60載的「遠東泡泡冰」是許多遊客到基隆必點必吃的美食冰品，現在老字號正式進駐7-11囉，引進冠軍暢銷口味「台灣花生」與深受大小朋友熱愛的「雞蛋牛奶」。選用最道地的台灣花生，並使用慢火熬製再細磨成濃醇的花生醬，再融合雞蛋煉乳交疊而製成的花生泡泡冰，滿滿古早味刺激味蕾，是春夏回暖必吃的好味道！到4月21日前，嚐鮮價任選兩件95折喔～

地點：全台7-11門市

售價：遠東泡泡冰-台灣花生／59元、雞蛋牛奶／59元

優惠期間：即日起到4月21日，任選兩件95折

遠東泡泡冰-台灣花生／59元、雞蛋牛奶／59元。 圖／基隆遠東泡泡冰臉書粉專
遠東泡泡冰-台灣花生／59元、雞蛋牛奶／59元。 圖／基隆遠東泡泡冰臉書粉專

基隆遠東泡泡冰正式進駐7-11啦。 圖／基隆遠東泡泡冰臉書粉專
基隆遠東泡泡冰正式進駐7-11啦。 圖／基隆遠東泡泡冰臉書粉專

萊爾富

日韓獨家造型冰品「樂天玉米風味雪糕」、「樂天西瓜冰棒」與「樂天優格冰沙」日前已於3月中推出，引起不少網友的討論，紛紛拍照打卡分享。其中玉米風味雪糕外層造型彷彿一比一的擬真玉米，咬開一口，內層是香草冰淇淋的基底搭配巧克力脆片，除此外，還可以咬到一顆顆彈牙的玉米顆粒，非常香濃可口。不過想吃它的可要把握優惠時間了，樂天西瓜冰棒、樂天玉米風味雪糕與樂天優格冰沙單件9折、2件8折，優惠只到4月7日！

地點：全台萊爾富門市

售價：樂天優格冰沙／59元、樂天玉米風味雪糕／69元、樂天西瓜冰棒／36元

優惠時間：即日起到4月7日，單件9折、2件8折

擬真外型的冰品可愛極了。 圖／IG網友yokowang55授權
擬真外型的冰品可愛極了。 圖／IG網友yokowang55授權

單件九折、兩件八折優惠只到4月7日。 圖／萊爾富臉書粉專圖／IG網友yokowang55授權
單件九折、兩件八折優惠只到4月7日。 圖／萊爾富臉書粉專圖／IG網友yokowang55授權

全家Family Mart

三月初才回歸的靜岡抹茶與萬丹紅豆霜淇淋，一推出就引起超大迴響，嚴選靜岡抹茶與萬丹紅豆，不僅吃得到抹茶的微苦澀滋味，同時也能嚐到順口又香甜的紅豆香氣，兩種顏色交疊宛如一支夢幻的獨角獸色系的霜淇淋，好吃又好拍！經過一個月的熱銷，即將於4月4日截止販售，還沒吃到的冰控，快快把握連假最後倒數，好好品嚐一番！

地點：全台全家門市

價格：靜岡抹茶霜淇淋／39元，萬丹紅豆霜淇淋／39元，抹茶紅豆綜合霜淇淋／39元

販售時間：把握最後，只到4月4日

全家三月推出抹茶紅豆霜淇淋即將於4月4日結束販售。 圖／全家臉書粉專
全家三月推出抹茶紅豆霜淇淋即將於4月4日結束販售。 圖／全家臉書粉專

延伸閱讀：

奶蓋控喝爆！人氣手搖飲「蔗香芝芝」新口味，加碼推連假第二杯8折

舒芙蕾一切就爆漿！台北西門打卡餐廳新推「芋泥季」，擴店開幕推全面7折優惠

抹茶 冰品 基隆 必吃 連假

相關新聞

超夯「遠東泡泡冰」進駐7-11！3大超商熱銷冰品一次看，萊爾富吃得到日韓人氣冰品

隨著春意掃台，溫度也漸漸回暖，各大超商紛紛祭出新冰品，無疑是要給冰品控滿滿的味覺與視覺饗宴！因此，幫大家整理7-11、萊爾富與全家Family Mart日前一推出就讓網友激推的人氣冰品！

獨／13年歷史成回憶　高雄「三集家常菜」熄燈落幕

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，連帶影響民眾出門用餐的意願，重創台灣餐飲市場，不少人氣餐廳紛紛選擇熄燈退場，或是暫...

舒芙蕾一切就爆漿！台北西門打卡餐廳新推「芋泥季」，擴店開幕推全面7折優惠

台北熱門打卡餐廳「Meat Up」曾推出草莓塔大樓、爆漿舒芙蕾等甜點，飲料、餐點、環境樣樣浮誇，話題度爆表。3月不畏疫情擴店升級，選擇於4/1正式開幕，不僅新推多款芋泥季甜點，還釋出限定促銷，當日可享

獨／開業6年不敵疫情　「枕戈待旦」馬祖料理熄燈

在一波新冠肺炎（COVID-19）疫情之中，不少餐飲名店不敵客源流失的衝擊，紛紛結束營業。在台北少數提供馬祖料理的「枕戈...

新北地標「望月樓」推史上最高折扣 4月天天85折

位於新北地標百揚大樓48樓的「望月樓」，以好吃好看的新派粵菜、造型港點，以及居高臨下的高樓美景聞名，也因此被美食家們譽為...

晚上7點後逛全聯驚見「神品便當」有折扣 婆媽暴動喊羨慕

一名網友分享晚上7點後逛全聯，竟然買到知名便當，而且還有折扣超划算，貼文引發熱議，驚呼「全聯竟然有賣便當」。

主餐買1送1、醫護人員75折！越亮河粉4月1日插旗北車

飯BAR智作旗下的「越亮」越式河粉，預計將於4月1日正式進駐微風台北車站，店內也將供應香茅叢林直火烤牛排飯、越式皇朝牛肉...

勇敢的吃吧！睡前挨餓反而容易變更胖～

減肥是許多女孩們一輩子的課題，有些人會透過運動，也有一些人會直接選擇節食，可是妳知道嗎？在錯誤的時間節食反而容易前功盡棄喔！忙碌的現代生活，導致我們常常無法在正餐時間補充能量，等到睡前卻又擔心吃了反而

套餐免費升級、第2件半價！4間餐廳「連假限時優惠」

隨著兒童連假將至，多間連鎖餐飲均推出優惠活動同慶。「繼光香香雞」於指定日期推出「買香香炸雞，全品項產品加購享半價」的優惠...

全新優惠碼快收藏！麥當勞祭歡樂送好康 大薯、雞塊、雞翅「買一送一」

麥粉們又有好康速報！台灣麥當勞「歡樂送」之前推出「美味三選一買一送一」備受喜愛，為了回報消費者們，麥當勞宣佈延長這項熱門優惠，即日起截至4/28，在家都可以繼續吃爆麥當勞啦！ 消費者只要使用「2

他吃火鍋「發票差一號」與千萬元錯過 老闆私訊安慰送驚喜

1、2月統一發票中獎號碼出爐，幾家歡樂幾家愁。日前台中有位民眾曬出對發票成果，只見在火鍋店用餐的發票，8個號碼中只差最後一個尾數就中千萬頭獎，讓他無奈直呼「好想哭」。事後老闆的朋友看到PO文後，私訊表示願意免費招待，給他再來一碗當安慰獎。

獨／41年的回憶！天母「鄉香西餐廳」4月26日熄燈

又一間老字號餐廳熄燈。位於天母，已經有41年歷史的「鄉香西餐廳」宣佈，預計將於4月26日結束營業。消息一出，就令許多粉絲...

熱門新聞

獨／開業6年不敵疫情　「枕戈待旦」馬祖料理熄燈

為何全聯結帳人潮總是這麼多？ 網友分析指出4大關鍵問題

白飯一盤？爭鮮愚人節限定百元餐盒 網友打開超驚喜

可頌控出發！「吉可頌‧丹麥專賣店」插旗台北101，「波波可頌」獨家限定好吸睛

日本國民冰棒來台啦！家樂福限量開賣「Lipton珍珠奶茶冰棒」 加碼3種風味絕對吃爆

連假優惠！Dazzling Cafe「抹茶飲品」買一送一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。