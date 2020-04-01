超夯「遠東泡泡冰」進駐7-11！3大超商熱銷冰品一次看，萊爾富吃得到日韓人氣冰品

隨著春意掃台，溫度也漸漸回暖，各大超商紛紛祭出新冰品，無疑是要給冰品控滿滿的味覺與視覺饗宴！因此，幫大家整理7-11、萊爾富與全家Family Mart日前一推出就讓網友激推的人氣冰品！

7-11

在基隆早已響徹雲霄60載的「遠東泡泡冰」是許多遊客到基隆必點必吃的美食冰品，現在老字號正式進駐7-11囉，引進冠軍暢銷口味「台灣花生」與深受大小朋友熱愛的「雞蛋牛奶」。選用最道地的台灣花生，並使用慢火熬製再細磨成濃醇的花生醬，再融合雞蛋煉乳交疊而製成的花生泡泡冰，滿滿古早味刺激味蕾，是春夏回暖必吃的好味道！到4月21日前，嚐鮮價任選兩件95折喔～

地點：全台7-11門市

售價：遠東泡泡冰-台灣花生／59元、雞蛋牛奶／59元

優惠期間：即日起到4月21日，任選兩件95折

遠東泡泡冰-台灣花生／59元、雞蛋牛奶／59元。 圖／基隆遠東泡泡冰臉書粉專

基隆遠東泡泡冰正式進駐7-11啦。 圖／基隆遠東泡泡冰臉書粉專

萊爾富

日韓獨家造型冰品「樂天玉米風味雪糕」、「樂天西瓜冰棒」與「樂天優格冰沙」日前已於3月中推出，引起不少網友的討論，紛紛拍照打卡分享。其中玉米風味雪糕外層造型彷彿一比一的擬真玉米，咬開一口，內層是香草冰淇淋的基底搭配巧克力脆片，除此外，還可以咬到一顆顆彈牙的玉米顆粒，非常香濃可口。不過想吃它的可要把握優惠時間了，樂天西瓜冰棒、樂天玉米風味雪糕與樂天優格冰沙單件9折、2件8折，優惠只到4月7日！

地點：全台萊爾富門市

售價：樂天優格冰沙／59元、樂天玉米風味雪糕／69元、樂天西瓜冰棒／36元

優惠時間：即日起到4月7日，單件9折、2件8折

擬真外型的冰品可愛極了。 圖／IG網友yokowang55授權

單件九折、兩件八折優惠只到4月7日。 圖／萊爾富臉書粉專圖／IG網友yokowang55授權

全家Family Mart

三月初才回歸的靜岡抹茶與萬丹紅豆霜淇淋，一推出就引起超大迴響，嚴選靜岡抹茶與萬丹紅豆，不僅吃得到抹茶的微苦澀滋味，同時也能嚐到順口又香甜的紅豆香氣，兩種顏色交疊宛如一支夢幻的獨角獸色系的霜淇淋，好吃又好拍！經過一個月的熱銷，即將於4月4日截止販售，還沒吃到的冰控，快快把握連假最後倒數，好好品嚐一番！

地點：全台全家門市

價格：靜岡抹茶霜淇淋／39元，萬丹紅豆霜淇淋／39元，抹茶紅豆綜合霜淇淋／39元

販售時間：把握最後，只到4月4日

全家三月推出抹茶紅豆霜淇淋即將於4月4日結束販售。 圖／全家臉書粉專

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