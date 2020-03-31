舒芙蕾一切就爆漿！台北西門打卡餐廳新推「芋泥季」，擴店開幕推全面7折優惠
台北熱門打卡餐廳「Meat Up」曾推出草莓塔大樓、爆漿舒芙蕾等甜點，飲料、餐點、環境樣樣浮誇，話題度爆表。3月不畏疫情擴店升級，選擇於4/1正式開幕，不僅新推多款芋泥季甜點，還釋出限定促銷，當日可享全面消費7折優惠，4/2則有8折，快衝一波啊！
Meat Up新店搬遷至捷運西門站6號出口附近，本次座位數翻倍、新增獨立包廂，全區增設許多必拍裝置，企圖激發大家網美魂。此外，最讓甜點控期待的，莫過於全新系列「芋泥季甜點」！
本季推出「芋泥珍珠奶蓋舒芙蕾」、「芋泥甜甜圈」、「芋泥歐蕾」，而「金沙芋泥舒芙蕾」主打看似平凡，實際一刀劃開即爆漿，讓大家得以吃到香甜的芋泥與鹹香的金沙內餡！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
除了人氣甜點，店內還新推酪梨系列早午餐和多款奢華系排餐。特別的是，店面加碼升級，每天下午5點起店內燈光將改變，自動調整為餐酒館模式，並提供8款關於戀愛主題的調酒，讓大家從早到晚打卡不停手。不論你是芋頭控、美食控還是拍照控，趁著開幕限定優惠期間，趕快出發就對啦！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Meat Up
地址：台北市萬華區武昌街二段37號6樓(西門捷運站6號出口，屈臣氏、亂剪大樓)
營業時間：每日10:00-23:00
優惠活動：4/1(三)當天消費全面七折，4/2(四)當天消費全面8折。另外出示各家媒體文章畫面，即贈「愛的豹豹」限量手提袋，每人限領一個，數量有限送完為止。
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