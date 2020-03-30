全新優惠碼快收藏！麥當勞祭歡樂送好康 大薯、雞塊、雞翅「買一送一」
麥粉們又有好康速報！台灣麥當勞「歡樂送」之前推出「美味三選一買一送一」備受喜愛，為了回報消費者們，麥當勞宣佈延長這項熱門優惠，即日起截至4/28，在家都可以繼續吃爆麥當勞啦！
消費者只要使用「24小時歡樂送」網路訂餐，輸入全新優惠代碼「MDS2020」，即可從大薯、四塊麥克雞塊、勁辣香雞翅中三選一，享「同品項買一送一」優惠，提醒大家每筆訂單限用一次及一項優惠哦！
此外，麥當勞也攜手中國信託，推出中信卡友專屬刷卡優惠，即日起至6/30止，每週一於「歡樂送」網路訂餐，刷中信LINE Pay卡，消費滿額250元，立馬回饋LINE POINTS 50點！但不適用於Uber Eats等第三方外送平台。另外，週三在麥當勞餐廳刷中信卡，單筆滿額99元，就送蛋卷冰淇淋兌換券，刷LINE Pay卡再享LINE POINT 3%回饋，麥粉們別錯過啦！
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