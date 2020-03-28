免費送100顆小華堡！「漢堡王」插旗微風北車 加碼買1送1券快吃爆

台北漢堡控吃起來！「漢堡王」每每開幕都會釋出限定優惠，前兩週才公佈高雄第二家門市好消息，這次再度宣佈插旗台北車站，讓大家又多了一個用餐選擇！為歡慶「微風北車店」4/2開幕，漢堡王將於當天免費贈送100顆小華堡，先搶先贏快衝一波吧！

圖／取自BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團

喜歡漢堡的粉絲，未來到微風北車美食街也可享用漢堡王囉！為慶祝開幕，4/2早上10:30起，微風北車店將會發送限量100個的小華堡，大家可憑現場發放兌換券免費兌換。若沒成功成為100位幸運兒之一也別難過，當天只要消費滿150元，即贈送「小華堡買一送一」回客券，2000張送完為止，限下次消費使用，大家千萬別錯過啦！

不僅如此，官方也預告3/31將上市新品「怪獸堡」，等待新店開幕的同時，也可以一同期待新口味囉！

漢堡王 微風北車店

地址：台北市中正區北平西路3號 (微風台北車站2樓)

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