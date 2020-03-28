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第一盒特價、第二盒原價！好市多推「優惠限購」 網友讚聲一片
好市多上週釋出衛生紙限購令，近期則有會員才發現也有優惠品項限購制度。網友發文表示，優惠期間欲購買「紅龍紅燒牛肉麵」，一卡只能買一次，「上星期買過，這星期鎖卡不能再買了，只能等下次再來買原價。」
貼文一出，引發不少網友對給予優惠限購好評，紛紛表示會員們因此都能享受到減價貨品。許多人留言：「我這幾年終於第一次買到了，感謝限購制度」、「每位繳費的會員，可以擁有一次購買優惠價的權益」、「支持限購！超討厭那種大量買，再拿出去賣別人，害我們一直都買不到！」、「避免太多人不辦卡，托朋友買吧」、「支持有限量的限購……但1箱太少」
不過網友也指出並非無法購買，而是特價期間，每張卡限購一箱，第二箱起以原價計算。不少人說明：「沒有不能買，看您願不願意原價買而已」、「沒有什麼鎖卡吧！但就是要用原價買」、「特價期間一卡只能買一組特價品，要多買就是以原價計算」。但也有人感歎福利縮水，認為是「很爛的規定」，還要人好奇詢問：「有這麼好吃喔，還搞限購」。
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