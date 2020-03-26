奶油香蕉培根吐司、沙嗲雞肉串！綠洲餐酒館新增9款解憂料理

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

導演徐嘉凱所創辦的SELF Oasis綠洲餐酒館，近期混合台灣食材、南洋香料，新推出9款「解憂系料理」，包含開胃菜、主餐、炸物等不同選擇。另外同步由冠軍調酒師以水果、台灣茶飲為元素，推出一系列的「情緒」調飲，帶來都市中的微醺感。

藏身靜巷內的綠洲，乃是曾以「聖人大盜」入圍金馬獎的導演徐嘉凱所創立，採用2層樓的設計，並藉由綠色色系為基礎，搭配窗光、綠意植物以及微復古的裝潢及擺設，營造出慵懶靜謐的休閒空間。品牌執行長兼首席調酒師宋天恩，擅長透過不同地區的風味結合台灣食材進行創作，近期也甫獲得百加得傳世雞尾酒大賽的台灣冠軍，乃是店內飲品的幕後靈魂。

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※飲酒過量，害人害己。

本次新推出的料理中，「奶油香蕉培根吐司」結合了烤培根、香蕉棕櫚糖醬、花生醬一起調味，帶來又鹹又甜的層次滋味，每份180元。「沙嗲雞肉串」則是將桂丁雞腿以薑黃、羅勒醃漬調味，搭配上特製沙嗲醬增添南洋情調，每份250元。「炸蕉餅與酸奶海鹽」以台灣香蕉切片製成脆餅，可以沾著特製酸奶、海鹽或果醬食用，每份150元。另外還有班蘭白酒蒜味蝦佐軟法麵包、美國辣蕃茄牛肉沙拉、叻沙海鮮義大利麵、綠洲炸條條等不同菜色。

「情緒系列」調飲，共有幸福、一言難盡、思念等8種選擇，部份可製作成無酒精的版本。例如「一言難盡」即是以仕女伯爵茶、蘋果醋搭配，並打入氮氣混合，上桌前再以肉桂煙燻增香，帶來豐富的香氣，每杯250元（有酒精為350元）。「幸福」則是藉由水蜜桃、玫瑰的甘甜香氣，混合奶泡啜飲入喉，營造出花果香氛的幸福感，每杯250元（有酒精為350元）。另外綠洲也販售有預約制的「福奶茶」，藉由調酒的技法，將伯爵奶茶加入楓糖、芙蓉花香糖漿，並以黑糖、梅粉、橙皮油點綴，也是另一種選擇。

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