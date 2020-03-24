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用美食優惠慰勞醫護人員！拿坡里「炸棒腿」買一送一、UberEats供免費餐點
疫情當頭，為了體恤位於前線的防疫工作者，許多店家紛紛祭出美食優惠以慰勞醫護人員。近日拿坡里炸雞及外送平台Uber Eats，都各自推出相關活動挺防疫。
憑證享拿坡里「酥炸棒腿」買一送一
拿坡里炸雞宣佈截至4/6為止，全台的醫護人員只要到指定門市，出示「疾管署工作證」或「醫護執業執照」，即可享招牌「蔥香蒜辣酥炸棒腿」買一送一優惠。防疫工作人員即日起，就可到三商餐飲旗下品牌的「拿坡里炸雞」門市，用炸雞充電啦！
Uber Eats免費供應25,000份餐點
而Uber Eats也推出「Eats挺你」支援台灣計畫，表示即日起將會與醫療院所合作，供應25,000份免費餐點，藉此感謝防疫工作者的辛勞。另外，Uber Eats也跟進了「無接觸」外送服務App新功能，讓使用者可在結帳時，自由選擇將餐點「放在門口」或「放在大廳」，避免直接性的接觸，保護外送者及民眾安全。
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