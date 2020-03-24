用美食優惠慰勞醫護人員！拿坡里「炸棒腿」買一送一、UberEats供免費餐點

現今許多租屋族都喜歡自己下廚，不僅可以依照自己的口味選擇食材，也比起外食來得健康，不過超市賣的食材幾乎都是以好幾人份為主，如果沒有吃完，就會容易造成食材的浪費。對此，昨（23）日就有一名女網友在臉書社團《 我愛全聯-好物老實説 》中PO文分享購物心得，她表示昨日到全聯去購物時，發現一款「辛香料組合包」，裡面各種做菜時常用到的辛香料一應俱全，加上屬於小份量包裝，對於外宿族來說相當剛好，於是就興奮直呼「對於沒有常開伙的人，真的很方便也很貼心！」

2020-03-24 19:20