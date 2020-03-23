在家防疫也能微醺！金色三麥推「13款獨享外帶餐」

星巴克顯眼的綠色、可口可樂活力的大紅背景色、麥當勞鮮艷紅及代表Mcdonald's的亮黃M字……每個品牌都有其專屬的代表色及LOGO，這不僅是消費者辨識品牌最直接、重要的一環，也有研究指出色調確實會影

2020-03-16 16:08