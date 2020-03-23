聽新聞
test
0:00 / 0:00

在家防疫也能微醺！金色三麥推「13款獨享外帶餐」

聯合新聞網 / 記者陳睿中／即時報導
金色三麥推出13款個人獨享餐，每套480元。圖／金色三麥提供
金色三麥推出13款個人獨享餐，每套480元。圖／金色三麥提供

金色三麥新推出「超越未來蔬食堡」，單點價280元。圖／金色三麥提供
金色三麥新推出「超越未來蔬食堡」，單點價280元。圖／金色三麥提供

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

近期民眾受到新冠肺炎（COVID-19）影響而減少外出用餐，各家餐飲業者也紛紛推出外帶餐點與優惠。「金色三麥」即新推出13款單人獨享套餐，除了店內原有的11道招牌菜色之外，還有「超越未來蔬食堡」、「乳香牧場鮮蕈麵」等2款全新菜色，搭配開胃菜、啤酒，每套480元。

提供有多款餐點以及精釀啤酒的金色三麥，目前在全台共有13間分店，本次配合防疫，推出13款獨享套餐。主餐部份，共有紐奧良什錦飯、南洋風味LAKSA鍋、義大利海鮮麵等人氣菜色可供選擇。其中新推出的「超越未來蔬食堡」，擁有媲美真實肉排的香氣與質感，搭配酪梨莎莎醬與潛艇麵包；「乳香牧場鮮蕈麵」則是以白醬為底，配上秀珍菇、杏鮑菇等食材，都是全新推出、可供獨享套餐選擇的蔬食料理，單點每份280元。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

除了主菜外，獨享套餐另搭配沙拉、炸物雙拼以及飲料，可選擇啤酒、無酒精飲品或咖啡。除了內用外，也提供外帶或是外送的服務，每套480元。金色三麥也表示，近期也新推出「蒸元氣雞湯」，使用整隻小土雞入湯，搭配當歸、甘草等多種中藥材熬煮，每份480元。

酒研所開張啦！！，想看更多內容請點我

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

以整隻小土雞入湯的「蒸元氣雞湯」，480元。圖／金色三麥提供
以整隻小土雞入湯的「蒸元氣雞湯」，480元。圖／金色三麥提供

蔬食 義大利 炸物 海鮮 咖啡

相關新聞

「丹丹漢堡」開在信義區會熱賣嗎？掀兩派網友論戰

說到南部最有名的速食店，大家一定馬上想到「丹丹漢堡」，中西合併的速食組合與親民價格，吸引不少民眾南下朝聖，近日就有一名網友發文詢問「丹丹開在信義區會賣嗎？」掀起網友熱烈討論。

酪梨當生魚片吃？網問好市多酪梨吃法 釣出各式甜鹹百搭「神隊友」

近日有好市多會員在賣場購入酪梨後，在網上蒐集吃法，表示自己每次都會買，平常會加蜂蜜或檸檬汁一起食用。貼文一出，吸引網友們熱烈回應，除了單吃，還有各式特色吃法大量湧入，其中以「沾醬油及芥末」呼聲最高，就

Beef King 「A5和牛套餐買1送1」！身份證尾數換同數量白蝦

標榜以A5和牛入菜的火鍋餐廳「BEEF KING」，自即日起推出全新「日本A5和牛紐約客海陸個人套餐」，內含有A5近江牛...

不搶衛生紙搶魷魚絲？好市多墨魚絲一次就會嗑光5包 網友一致哀嚎：太貴了

近期各大賣場啟動衛生紙限購令，卻有美式賣場好市多會員完全不受影響，因為大家爭相搶購衛生紙時，他反而選擇購入一款日本進口的魷魚絲，大讚味道新鮮，直呼不可思議！ 這名網友近日在臉書社團「Costco

台北亞都「買1晚送1晚」延長至9月 下午茶平均每人300元

「買一送一」又一波！台北亞都麗緻大飯店推出「買1贈1歡樂延長至9月」，包括兩晚住宿、巴賽麗廳文學下午茶「小紅帽與大野狼」...

路易莎和星巴克二選一？網推「這家」曝致勝關鍵：CP值高

台灣人愛喝咖啡，業者展店速度快，每年商機上看好幾百億，就有民眾在網上詢問，「路易莎和星巴克二選一」，結果問題一出，內行網友狂推路易莎，並分析其致勝關鍵。

家樂福、愛買宣布每人每車限購2串衛生紙 好市多取消試吃

防疫期間需要全民共同支持，量販業者公告部份限購措施，呼籲民眾適量購買物資不囤貨，給予需要的人有機會可購買。量販店家樂福、愛買宣布，即日起，將啟動每人、每車，限購買2串衛生紙商品。

迷客夏進駐板橋車站 首賣柳丁綠茶冰棒、飲品買1送1

看準通勤客、上班族的茶飲需求，Global Mall環球購物中心板橋車站引進「迷客夏」於3月20日開幕，除了喝得到熱銷鮮...

連6天「主餐買1送1」！辻半海鮮丼「日本黑鮪魚」登場

來自日本的日本橋海鮮丼辻半（TSUJIHAN），自3月18日起以日本黑鮪魚、澳洲和牛、牡丹蝦等食材入菜，推出6款全新丼飯...

星巴克、可口可樂、麥當勞薯條變了！化身「黑白包裝」設計的各大品牌，你買不買單？

星巴克顯眼的綠色、可口可樂活力的大紅背景色、麥當勞鮮艷紅及代表Mcdonald's的亮黃M字……每個品牌都有其專屬的代表色及LOGO，這不僅是消費者辨識品牌最直接、重要的一環，也有研究指出色調確實會影

「吃多少、送多少」！樂天皇朝、美滋鍋限時45天大優惠

樂天餐飲集團旗下的「樂天皇朝」、「美滋鍋」，自3月17日起，限時推出「吃多少、送多少」的優惠方案，只要民眾前來用餐或外帶...

北市「頂上魚翅」驚傳歇業！政商名流最愛 一碗魚翅破3千

新冠肺炎疫情下，繼位在國貿大樓34樓的世貿聯誼社中餐廳宣布4、5月將暫停營業後，今又一家頂級餐廳吹起熄燈號。位於台北市有...

熱門新聞

影／防疫也能用喝的！台日研究發現喝菊花茶能增免疫力

6大菜系都有優惠！王品5品牌享85折　Bobbybox送帆布袋

「丹丹漢堡」開在信義區會熱賣嗎？掀兩派網友論戰

疫情衝擊！東區名夜店OMNI、KOR接連暫停營業

迪化街老店變身潮零食 到7-ELEVEN就能吃遍經典台灣味

滿口的油脂香！國寶級「綿羊豬」台灣也吃得到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。