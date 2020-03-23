聽新聞
test
0:00 / 0:00
在家防疫也能微醺！金色三麥推「13款獨享外帶餐」
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
近期民眾受到新冠肺炎（COVID-19）影響而減少外出用餐，各家餐飲業者也紛紛推出外帶餐點與優惠。「金色三麥」即新推出13款單人獨享套餐，除了店內原有的11道招牌菜色之外，還有「超越未來蔬食堡」、「乳香牧場鮮蕈麵」等2款全新菜色，搭配開胃菜、啤酒，每套480元。
提供有多款餐點以及精釀啤酒的金色三麥，目前在全台共有13間分店，本次配合防疫，推出13款獨享套餐。主餐部份，共有紐奧良什錦飯、南洋風味LAKSA鍋、義大利海鮮麵等人氣菜色可供選擇。其中新推出的「超越未來蔬食堡」，擁有媲美真實肉排的香氣與質感，搭配酪梨莎莎醬與潛艇麵包；「乳香牧場鮮蕈麵」則是以白醬為底，配上秀珍菇、杏鮑菇等食材，都是全新推出、可供獨享套餐選擇的蔬食料理，單點每份280元。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
除了主菜外，獨享套餐另搭配沙拉、炸物雙拼以及飲料，可選擇啤酒、無酒精飲品或咖啡。除了內用外，也提供外帶或是外送的服務，每套480元。金色三麥也表示，近期也新推出「蒸元氣雞湯」，使用整隻小土雞入湯，搭配當歸、甘草等多種中藥材熬煮，每份480元。
酒研所開張啦！！，想看更多內容請點我
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言