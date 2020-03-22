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酪梨當生魚片吃？網問好市多酪梨吃法 釣出各式甜鹹百搭「神隊友」

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

近日有好市多會員在賣場購入酪梨後，在網上蒐集吃法，表示自己每次都會買，平常會加蜂蜜或檸檬汁一起食用。貼文一出，吸引網友們熱烈回應，除了單吃，還有各式特色吃法大量湧入，其中以「沾醬油及芥末」呼聲最高，就有人具體形容會有鮭魚生魚片口感。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，提及好市多美國酪梨一袋約5-6顆、售價新台幣399元，入手後發文詢問，「我都會加蜂蜜或檸檬汁一起吃，還有什麼不錯的吃法嗎？」結果立馬引起廣大迴響，多數沾醬派紛紛推薦：「醬油跟山葵，很像生魚片」、「沾芥末醬油像鮭魚生魚片」、「沾蒜頭醬油」、「胡麻醬」、「醬油、蒜頭、砂糖」、「加醬油膏最好吃」。

另一批果汁派，強推「酪梨牛奶加布丁」的組合，其中布丁作為關鍵角色，能讓口感更為滑順。不少人也推薦製成酪梨沙拉，除了基本的生菜、水煮蛋及沙拉醬，有人指出碎培根為最佳神隊友。

如果這些高人氣吃法全都試過了，還有人分享能將酪梨搗碎，加上黑胡椒、鹽、蒜末等拌勻製成醬，不論沾餅乾、薯片、玉米片，或是抹在烤好的吐司上都美味無比。也有人建議可以直接用海苔包酪梨，或製成酪梨壽司，甚至切塊放火鍋也好吃。

這麼百搭的水果，看來近期也要來選個新吃法嘗嘗鮮才行囉！

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