不搶衛生紙搶魷魚絲？好市多墨魚絲一次就會嗑光5包 網友一致哀嚎：太貴了

近期各大賣場啟動衛生紙限購令，卻有美式賣場好市多會員完全不受影響，因為大家爭相搶購衛生紙時，他反而選擇購入一款日本進口的魷魚絲，大讚味道新鮮，直呼不可思議！

這名網友近日在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享，提到：「你們搶衛生紙，我搶魷魚絲！吃起來非常新鮮不可思議！」令他大為驚艷的商品，其實就是採日本傳統一夜干作法製成的「Maruesu一夜干風味墨魚絲」。

貼文一出，產品引起兩極化評價。不少人認為鹹度太高，指出「很腥又鹹，不適合三高病患老人家」、「一開封，整間屋子都臭的，比臭豆腐還猛！」也有人給出精闢短評，「不辣、量少、偏鹹、貴」。

儘管如此，仍有許多網友附和味道佳，指出適合作為下酒菜，但大部分人都一致認為價格偏高、份量不多，留言「太貴了，一次嗑光5包」、「量太少了吃不過癮，不錯吃但不便宜」，建議買牛肉乾反而吃得比較爽。

但也有人幫忙平反，認為日本美食本就份量少，「非常好吃的薯條三兄弟，不是也這樣」、「日本進口、日本鹹度、日本新鮮的魷魚。的確是這樣的量跟價格沒錯」有趣的是，看完好壞評價後，還有人表示：「留言罵產品的敘述，讓我懷疑是反串，根本都意圖使人消費……」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

．炸雞控快衝！好市多開賣「冷凍香脆炸雞」 網驚歎：完全不輸麥當勞

．螞蟻人出動！好市多邪惡新品「綜合甜甜圈」一次集滿4種口味 網：口感像美式甜甜圈