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星巴克、可口可樂、麥當勞薯條變了！化身「黑白包裝」設計的各大品牌，你買不買單？
星巴克顯眼的綠色、可口可樂活力的大紅背景色、麥當勞鮮艷紅及代表Mcdonald's的亮黃M字……每個品牌都有其專屬的代表色及LOGO，這不僅是消費者辨識品牌最直接、重要的一環，也有研究指出色調確實會影響消費慾望。當知名牌子統統化作黑白色調的包裝，不再是你熟悉的顏色，會不會影響你的購買衝動？你還會一樣愛它嗎？
快餐與汽水
想象當你點了「肯德基全家炸雞餐」、「漢堡王」或想喝「可口可樂」時，卻只有簡約化的黑白色系包裝時，你還會買單嗎？
有名來自印度的視覺設計師 Kunel Gaur，在社群IG上分享了一系列，透過黑白配色的美感重新定義的品牌商品，為大眾日常早已習慣的牌子大變身。
咖啡、甜點與零食
經過極簡化的品牌，完全褪去了鮮艷的顏色，不論是全球熱門的星巴克、不同口味的哈根達斯，都讓熱愛咖啡及冰淇淋的粉絲有了新的視覺體驗。
不少國外網友都很滿意作者挑戰的對比色調，稱讚他的系列作品富有創意，簡約風也更加凸顯商品本身，讓產品時尚感大升級。
作者在每篇作品的圖說其實都有配上特定廣告短語，而這些發佈在IG上的作品也將被印刷成海報，引起許多人關心，紛紛表示希望作者可以開放預購。
你最滿意哪個產品的變身？還是你覺得，沒有色彩的外型會影響食慾，連帶就不想掏錢購買了呢？不論如何，這個系列仍顛覆了一般人的刻板印象，一起省思產品新樣貌也算是種樂趣，倘若哪天廠商真的採取了他的設計，推出限量版特色包裝，可能就掀起新一波搶購潮了呢！
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