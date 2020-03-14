吃貨們快準備！日本「美登利壽司」今年登台 免出國也吃得到東京高CP值迴轉壽司

因為非常時期取消了預訂的日本行程嗎？無法出國也不用難過，因為有很多日本必吃美食都親自來台啦！繼大阪名店「壽司芳」、人氣迴轉壽司「金澤まいもん壽司」即將進駐台北後，初到東京旅遊必定嘗鮮的「美登利壽司」也要來台灣囉！

圖／擷取自 美登利官網

「梅丘壽司美登利」憑藉價格實惠及新鮮現做的壽司，吸引不少遊客慕名前往，而店面的排隊人潮其實大部分都是日本人，連當地人都喜愛的人氣，美味程度可見一斑。

「梅丘寿司の美登利総本店」外設有號碼牌機器，需要點選候位，叫號後才能入場。圖／葉穎樂攝

有趣的是，官方尚未釋出確切店面位置及開幕時間，但已有不少人透過甄才職缺頁面推敲首店將位於內湖，而1月份台灣官方粉專設立消息流傳後，更像是坐實這個好消息，讓許多美食控都興奮不已，紛紛希望可以快點吃到「美登利壽司」。喜歡日式食物的吃貨們，一起敲碗期待趕快正式登陸台灣，感受銀座高CP值壽司的魅力吧！

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