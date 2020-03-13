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星巴克、SUBWAY買一送一！ 5大品牌「買一送一」優惠懶人包一次看

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／星巴克、SUBWAY。
圖／星巴克、SUBWAY。

隨著新冠肺炎疫情影響，民眾外出的意願明顯降低，為了提升買氣，各大品牌無不祭出好康優惠吸引人潮消費，小編今天幫大家整理「五大品牌」3月份「買一送一」的優惠活動整理包，快趁優惠期間衝一波！

星巴克

圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團

配合櫻花季，星巴克2月底推出限定商品，60款粉嫩色系的櫻花保溫瓶、馬克杯等週邊讓人少女心大噴發，也明顯感受到冬去春來的氛圍。此外，星巴克同步祭出「買一送一」優惠活動，3月23日至3月27日單筆消費滿350元，即可獲得咖啡好友分享券（小白單）乙張，憑此券購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待！（3月活動最後兌換日為2020年3月31日）

SUBWAY

SUBWAY推「美式經典蛋沙拉堡」新口味，加碼祭出「買1加1 你有我也有」的好康優惠。圖／SUBWAY
SUBWAY推「美式經典蛋沙拉堡」新口味，加碼祭出「買1加1 你有我也有」的好康優惠。圖／SUBWAY

知名潛艇堡品牌SUBWAY久違的買一送一又回來了！SUBWAY近期推出「買1加1 你有我也有」的好康優惠，只要在3月17日以前加入SUBWAY 的LINE官方帳號，即可於3月18日起領取買一送一優惠券乙張，使用期限至4月7日（贈送的潛艇堡需與購買的口味、尺寸相同）。

除了買一送一的優惠，SUBWAY近期加碼推出「美式經典蛋沙拉堡」新口味，綿密蛋黃醬、濃郁Q嫩蛋白丁、搭配現烤麵包香氣，滿足味和胃，給人一整天的美好。潛艇堡控快加入SUBWAY 的LINE官方帳號，揪伴一起享用SUBWAY的新滋味！

COLD STONE

COLD STONE推「OURS歡樂桶裝冰淇淋」買一送一1日限定。圖／COLD STONE
COLD STONE推「OURS歡樂桶裝冰淇淋」買一送一1日限定。圖／COLD STONE

冰品控吃起來！COLD STONE買一送一1日限定，3月13日購買OURS歡樂桶裝冰淇淋即享有買一送一的優惠，可選擇經典、自創、單口味（以價低為贈送品項），快點把握機會帶幾桶回家，在家追劇挖來吃剛剛好！

伯朗咖啡館

伯朗咖啡館為了回饋卡友，超狂推每月2號及週五以伯朗Lounge卡購買飲品任一杯，另一杯由伯朗招待！圖／伯朗咖啡
伯朗咖啡館為了回饋卡友，超狂推每月2號及週五以伯朗Lounge卡購買飲品任一杯，另一杯由伯朗招待！圖／伯朗咖啡

只有Lounge卡友才擁有的好康！伯朗咖啡館為了回饋卡友，超狂推每月2號及週五以伯朗Lounge卡購買飲品任一杯，另一杯由伯朗招待。此外，持卡購買飲品，可享免費中升大優惠（部分無大杯之飲品不適用）。另外，針對喜愛自沖煮咖啡的消費者則推持卡購買440g咖啡豆，可享第二包8折優惠（一磅認證豆適用）。

Häagen-Dazs

Häagen-Dazs「巴菲系列冰淇淋」可享買一送一優惠至4月3日。圖／Häagen-Dazs
Häagen-Dazs「巴菲系列冰淇淋」可享買一送一優惠至4月3日。圖／Häagen-Dazs

愛吃哈根達斯的朋友們照過來！即日起到4月3日的每週五限定，只要外帶「巴菲系列」的冰淇淋，就可享有買一送一優惠，可選擇果漾巴菲、巧克巴菲與花之戀曲等三種口味，冰品控快把握機會揪團吃一波！

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