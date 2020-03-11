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影／全聯超夯回購物！跟著「嘴編吃吃看」 試吃3大即開即食的最佳懶人料理
喜歡去超市買食材或生活用品的人快看，平常逛全聯的時候，會不會去注意冷食區域呢？其實除了需要烹調的生鮮，那邊還暗藏許多懶人系列的寶物。編輯將會特別為大家開箱，在全聯福利中心口碑好、回購率極高的3大隱藏版夯物！
今天將為大家親自試吃可以即開即食的「福記椒麻茶葉蛋」、「美味堂爆汁豆干切」、「舒肥檸檬胡椒火雞胸肉」，這3款已是內行人間的人氣美食，快來一起期待究竟味道如何吧！
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